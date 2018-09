Turnen TV Sersheim erwartet die deutsche Elite

Sersheim / Sandra Bildmann

Erfahrung mit Bundes- und Landeswettkämpfen wie dem Deutschland-Cup haben sie in Sersheim schon. Sechs Meisterschaften hat der TV Sersheim bereits über die Bühne gebracht, am Wochenende steht nun die bisher größte Herausforderung an: die deutsche Meisterschaft Gymnastik und Tanz.

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag und Sonntag um 9.15 und 9 Uhr. Das Organisationsteam um Karin Geske rechnet mit rund 250 Sportlerinnen. Von ursprünglich 36 gemeldeten Teams hätten nun 33 ihre Teilnahme fest zugesagt, berichtet Geske. Auch die Sersheimer stellen zwei Mannschaften. Geturnt wird in drei Altersklassen: In der Jugend starten 14 Teams, in der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen elf Teams und bei den über 30-Jährigen sieben Teams. Sowohl für das Mehrkampf-Finale am Samstag als auch für die Gruppenfinals Gymnastik und Tanz am Sonntagvormittag qualifizieren sich acht Teams pro Klasse bei den Vorkämpfen am Samstagvormittag. Jedes Team muss dabei mit mindestens sechs Sportlern antreten und eine zweieinhalb- bis dreieinhalb minütige Choreografie zeigen. Die Teams hatten sich im Vorfeld über ihre Landesturnverbände qualifiziert.

Randsportart im Fokus

„Mehr als deutscher Meister kann man nicht werden“, sagt Geske. Der Wettbewerb ist in sich geschlossen, dient also nicht als Qualifikationswettkampf für eine höhere Meisterschaft. Dennoch versprechen sich die Sersheimer eine Menge vom Trubel in der 5600 Einwohner zählenden Gemeinde: „Wir wollen natürlich auf unsere Randsportart aufmerksam machen“, sagt die Cheforganisatorin, die selbst eine Bundeskampfrichterlizenz hat. Daneben wolle man den eigenen Athleten auch einmal die Chance geben, bei einer solchen Meisterschaft vor heimischem Publikum anzutreten – Stichwort Heimvorteil. Austragungsort ist die Sport- und Kulturhalle am Ortsrand Richtung Horrheim.

So ging die Initiative, die deutsche Meisterschaft in Sersheim auszutragen, von den Vereinsmitgliedern um die Familie Geske aus – obwohl der TVS eigentlich selbst erst seit drei Jahren an den Wettkämpfen dieser Form teilnimmt. Die DM findet einmal im Jahr an wechselnden Orten statt. Nach der erfolgreichen Bewerbung beim Deutschen Turner-Bund (DTB) unterzeichneten der Verein, der DTB, der Turngau sowie der Schwäbische Turnerbund einen Vertrag. Der TV Sersheim ist verpflichtet, genügend Linienrichter mit Landeslizenz selbst zu stellen, hinzu kommen 20 Bundeskampfrichter. Rund 100 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz.