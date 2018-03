Tischtennis TTC-Teams in der Rolle der Außenseiter

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Saison in den oberen Tischtennis-Ligen neigt sich langsam dem Ende zu. Da geht es für die abstiegsbedrohten Topteams des TTC Bietigheim-Bissingen in den Sontagsspielen darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Die Drittliga-Damen spielen ab 16 Uhr in der Sporthalle in Untermberg gegen den TuS Fürstenfeldbruck. Fünf Spieltage vor Rundenende belegt der TTC Bietigheim-Bissingen in der Tabelle mit 9:17 Punkten Rang acht, knapp dahinter liegt die TTG Süßen mit 7:17 Zählern auf einem der beiden Abstiegsplätze. Keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat wohl das abgeschlagene Schlusslicht VfL Sindelfingen (1:25). Fürstenfeldbruck (12:14) belegt einen gesicherten Mittelfeldplatz. „Wir rechnen uns in unserer Halle schon eine Außenseiterchance aus“, sagt TTC-Coach Andreas Kienle. Er kann seine beste Formation mit Ina Karahodzina und Hong Chen sowie Alexandra und Annett Kaufmann aufbieten.

Als krasser Außenseiter gehen die Herren des TTC Bietigheim-Bissingen am Sonntag um 15 Uhr ins Duell beim souveränen Tabellenführer SV Kornwest­heim, der bislang alle 13 Saisonspiele gewonnen hat.

Der TTC hat noch drei Spiele zu absolvieren und muss den direkten Abstieg bei fünf Punkten Vorsprung auf den zweiten Abstiegsplatz wohl nicht mehr fürchten. Allerdings droht dem Tabellensiebten noch der Relegationsrang, den mit nur einem Punkt Rückstand der FTV Freiburg einnimmt. Fehlen wird dem TTC Spitzenspieler Maxim Chaplygin. Antreten werden die Bietigheimer mit Toru Takahashi, Mats Sandell, Pekka Pelz, Nick Rütter, Marc Hingar und Michael Engelhardt.