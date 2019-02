Tischtennis TTC entfernt sich von der Abstiegszone

Bietigheim-Bissingen / mg

Mit einem verdienten 6:3-Heimsieg gegen den TSV Betzingen haben sich die Tischtennis-Frauen des TTC Bietigheim-Bissingen Luft im Drittliga-Abstiegskampf verschafft. Da die Betzingerinnen, ihres Zeichen Vorletzter in der Tabelle, bereits am Vortag beim Tabellenletzten aus Süßen mit 1:6 baden gingen, ist der Vorsprung der Bietigheimerinnen auf die Abstiegsränge auf bereits fünf Punkten angewachsen – ein solides Polster für den Schlussspurt in der Dritten Liga. „Wir wussten vor dem Spiel um die Chance, die wir heute hatten, unserem Saisonziel einen ganz großen Schritt näherzukommen“, sagte TTC-Coach Florian Grünenwald. „Umso mehr freut es mich, dass wir so stark aufgetreten sind.“

Nach zwei Punkteteilungen zu Beginn des Spiels mit einem Doppelsieg von Karolina Mynarova/Paloma Ballmann (3:0 gegen Natalia Kaluzna/Lisa Klett) und Mynarova mit einen unnötig spannenden 3:2-Sieg gegen die Defensivspezialistin Livia Drotarova, folgte die Vorentscheidung zu Gunsten des TTC durch das hintere Paarkreuz. Dort quälte sich zunächst Ballmann zu einem weiteren hauchdünnen 3:2-Sieg gegen Klett, ehe am Nebentisch Wagner mit einer Glanzleistung ein ungefährdetes 3:0 gegen Kaluzna feiern durfte. „Das war mein bestes Spiel in dieser Saison“, freute sich das TTC-Eigengewächs über ihren Coup gegen die Slowakin.

Topspielerin Mynarova glänzt

Die Bietigheimer 4:2-Führung baute Mynarova mit einem Erfolg im Duell der Spitzenspielerinnen gegen Alexandra Schankula dann gar auf 5:2 aus. Dabei brannte Bietigheims Topspielerin nach knappem Satzgewinn im ersten Durchgang in den folgenden beiden Sätzen ein wahres Feuerwerk ab und siegte verdient in drei Sätzen. Zwar verkürzten die Gäste von der Alb nun mit einem 3:0-Sieg von Drotarova gegen Natalia Mozler auf 5:3, doch damit hatten sie ihr Pulver verschossen. Denn Ballmann ließ im finalen Spiel gegen Kaluzna keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und fegte die Slowakin unter dem Jubel der TTC-Anhänger in drei Sätzen vom Tisch.

„Heute hat es so richtig Spaß gemacht. Wir haben mit den Zuschauern im Rücken ein tolles Spiel gezeigt und diesen wichtigen Sieg geholt“, sagte Wagner. Bereits am kommenden Samstag können die TTC-Frauen im Heimspiel gegen die TTG Süßen den Klassenerhalt perfekt machen. Wagner: „Mit einem Sieg wären es dann sieben Punkte Vorsprung auf Betzingen. Ich denke, dann wäre die Sache endgültig durch. Wir werden topmotiviert und entsprechend vorbereitet ins Spiel gehen.“