Tischtennis TTC Bietigheim klettert ins Mittelfeld der Dritten Liga

Langweid/Süßen / mg

Dank eines unerwarteten Unentschiedens beim Topteam TTC Langweid und dem ersten Saisonsieg bei der TTG Süßen haben sich die Tischtennis-Frauen des TTC Bietigheim-Bissingen vorerst von den Abstiegsrängen der Dritten Liga entfernt und in Richtung Mittelfeld abgesetzt. „Ein perfektes Wochenende. Drei Punkte aus diesen Spielen mitzunehmen, ist hervorragend“, lobte TTC-Coach Florian Grünenwald die Leistungen seines Teams.

Dabei war in Langweid fast ein Sieg möglich, hätte der TTC nicht die beiden Eingangsdoppel in je vier Sätzen abgegeben. „Da waren wir noch nicht ganz da. Wenn wir eines davon holen, dann haben wir gar den Sieg. Aber das wäre dann wohl auch des Guten wohl zu viel gewesen“, blickt Grünenwald zurück. Der Rückstand der TTC-Damen erhöhte sich gar noch auf 0:3, da Natalia Mozler ihr erstes Einzel nach fünf packenden Sätzen gegen die Spitzenspielerin der Gastgeberinnen, Katharina Schneider, abgeben musste. Siege von Karolina Mynarova und Paloma Ballmann brachten den TTC wieder auf 2:3 heran, ehe eine Niederlage von Yasmin Dietrich den ersten Einzeldurchgang beendete.

Für die Wende sorgten dann aber Mynarova und Mozler, die jeweils in fünf Sätzen gewannen und zum 4:4 ausglichen. Als Ballmann dann auch noch schnell mit 2:0 in Führung lag und am Nebentisch Dietrich einen sicheren 3:1 Sieg eingefahren hatte, keimte für den TTC die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg. Doch Ballmann musste ihr Spiel noch abgeben. „Es ist in Summe ein gerechtes Remis. Beide Teams haben jeweils zwei der vier Fünfsatzspiele gewonnen. Wir fahren zufrieden nach Hause“, zeigte sie sich trotzdem zufrieden mit dem Punktgewinn.

Bei der TTG Süßen griff Hong Chen für Ballmann zum Schläger, was sich gleich in den Doppeln auszahlte, da Chen an der Seite von Mynarova ihr Team mit 1:0 in Führung brachte. Parallel mussten sich Dietrich/Mozler hauchdünn mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Nach zwei weiteren Punkteteilungen, durch zwei ganz klare Siege von Mynarova und Mozler bei Fünfsatzniederlagen von Chen und Dietrich, ging es mit 3:3 in den entscheidenden zweiten Einzeldurchgang. Dort setzte sich zunächst Mynarova im Duell der Spitzenspielerinnen in fünf hart umkämpften Sätzen durch. Doch die Gastgeberinnen aus dem Filstal glichen nochmals aus. Mozler kämpfte sich dann nach einem 1:2-Satzrückstand zurück in die Partie. Parallel hatte sich Dietrich bereits glatt in drei Sätzen zum 5:4 durchgesetzt. So lag es nun an Mozler, den Sieg für ihr Team klarzumachen. Mit 11:2 holte sie sich den Entscheidungssatz und damit den ersten Saisonsieg für den TTC. „Wir waren jetzt so oft nah dran und heute war es einfach an der Zeit“ zeigte sich Trainer Grünenwald erleichtert.

Mit nun 4:6 Punkten schaffen die Bietigheimerinnen vorläufig den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz. „Wir hatten fünf Auswärtsspiele zu Beginn dieser Spielzeit. Jetzt freuen wir uns auf unser erstes Heimspiel“ blickt Mozler bereits voraus. Dies steht allerdings erst am 18. November an, wenn der TSV Schwabhausen II zu Gast ist. „Bis dahin wollen wir uns optimal auf das Spiel vorbereiten“, so Grünenwald abschließend.