Tischtennis TTC Bietigheim im Bezirkspokal noch stark vertreten

Bietigheim-Bissingen / sim

Nachdem sich das Achtelfinale im Tischtennis-Bezirkspokal bedingt durch die unterschiedlichen Leistungsklassen von Anfang Oktober bis Anfang März hingezogen hatten, steht nun die Auslosung fürs Viertelfinale fest. Gespielt werden soll am 5. und 12. April, die Finalturniere finden am 18. Mai beim TSV Hochdorf statt.

Ganz stark ist noch der TTC Bietigheim-Bissingen im Viertelfinale vertreten. Teilweise liegt das daran, dass es beispielsweise in der Jugend in den höheren Spielklassen, in denen der TTC spielt, gar nicht so viele Mannschaften aus dem Bezirk gibt. Die Meldung für den Pokal erfolgt aber auch freiwillig und nicht jede Mannschaft will sich die zusätzlichen Spiele aufhalsen.

Nach einem Freilos im Achtelfinale müssen die Regionalliga-Männer des TTC nur ihr Viertelfinale überstehen, um ins Endturnier einzuziehen. Die Bietigheimer müssen beim TTC Oberderdingen im Kreis Karlsruhe antreten. Mögliche Gegner im Halbfinale wären der TuS Freiberg, der bei der SV Salamander Kornwestheim III antritt und die eigene vierte Mannschaft, die bei der vierten Kornwestheimer Mannschaft um den Einzug ins Final Four der Landesklasse und höher kämpft. Die Partien werden voraussichtlich am 5. April ausgetragen. Als ein möglicher Gegner steht bereits der TV Markgröningen fest. Die Partie gegen die TTA 08 Mühlacker wurde schon am 30. januar gespielt, Markgröningen gewann 4:0. Die fünfte Bietigheimer Männermannschaft tritt beim TSV Kleinglattbach im Wettbewerb der Bezirklsligen und Bezirksklassen an. Als Tabellenführer der Bezirksliga 2 sind die Bietigheimer gegen Tabellenfünften leicht favorisiert.

Bei den Frauen absolvierte der TTC seine Aufgabe in Großglattbach mit einer Mischung aus zweiter und dritter Mannschaft. Im Viertelfinale beim Landesligisten in Oberriexingen (5. April) wird auch nicht unbedingt die Star-Besetzung der Dritten Liga nötig sein, um ins Endturnier einzuziehen. „Wir Spielen je nach Gegner und Verfügbarkeit mit der bestmöglichen Mannschaft“, verrät der TTC-Vorsitzende Matthias Grünenwald.

Ein vereinsinternes Duell steht bei der männlichen U18 für Mannschaften ab der Bezirksliga an. Da trifft nämlich die dritte Bietigheimer Mannschaft auf die erste. Ein möglicher Gegner für den Sieger im Final Four könnte der TUG Hofen sein, der in Markgröningen antreten muss. Einen Wettbewerb darunter kämpfen Bietigheim 5 (gegen Nussdorf) und Hofen 2 ums Halbfinale. Bei den Jungen U13 muss der TTC nach Enzweihingen reisen.

Dünn besetzt sind die Wettbewerbe bei den Mädchen. In der U18 ab der Bezirksliga aufwärts sind nur sieben Teams gemeldet, sodass nur drei Partien ausgetragen werden. Der TTC Bietigheim hat ein Freilos, Hofen empfängt den TuS Freiberg. Im Wettbewerb für Bezzirksklasse und Kreisliga sind sogar nur sechs Mannschaften am Start. Die Spvgg Besigheim muss beim TSV Hochdorf 2 um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Die meisten Spiele in den Jugendklassen sind bislang für den 12. April terminiert, aber noch nicht endgültig festgesetzt.