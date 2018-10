Frauenhandball TSV Bönnigheim dreht Partie

Bönnigheim / Von Dittmar Zäh

Was für ein Spiel mit einem furiosen Finale: Nach 40 Minuten und einem deprimierenden 15:21-Rückstand sahen die Handballerinnen des TSV Bönnigheim wie der sichere Verlierer aus. Zu stark und dynamisch trumpfte bis dahin die SG Schozach-Bottwartal auf. Doch was dann in den letzten 20 Minuten vor der Rekordkulisse in der mit mehr als 200 Zuschauern besetzten Bönnigheimer Sporthalle vonstatten ging, grenzte an ein Wunder: Die zuvor noch Fehler über Fehler produzierenden Gastgeberinnen spielten sich in einen Rausch, während der Aufsteiger von Minute zu Minute immer unsicherer und nervöser wurde. Am Ende hatte der TSV ein verloren geglaubtes Spiel aus dem Feuer gerissen und den Spielverlauf etwas glücklich auf den Kopf gestellt. Alice Vilara-Heipl sorgte13 Sekunden vor dem Abpfiff mit einem verwandelten Siebenmeter zum 27:26-Endstand für überschäumende Freude auf der einen und Fassungslosigkeit auf der anderen Seite.

Unkonzentriert und behäbig

Von Beginn an mussten die Bönnigheimerinnen, die nur beim 1:1 und 2:2 (5.) ausgleichen konnten, einem Rückstand hinterherlaufen. Schozach bestrafte die vielen technischen Unzulänglichkeiten sowie die überhasteten und unkonzentrierten Wurfversuche des Gegners durch einfache Treffer per Tempogegenstoß. Für den behäbigen TSV war das Tempospiel der Gäste viel zu schnell. Beim 14:7 (25.) lag der Aufsteiger aus dem Bottwartal erstmals mit sieben Toren in Front, ehe Bönnigheim bis zur Pausensirene noch auf 12:15 verkürzte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeichnete sich das gleiche Bild wie in den ersten 25 Minuten ab: Innerhalb von zehn Minuten war Schozach-Bottwartal auf 21:15 enteilt. Doch mit einem Mal war Schluss. Nun bewiesen die TSVFrauen Moral und zeigten Charakter. Angetrieben von Sabrina Zerweck und Alkje Ziegler, die meist nur noch durch Fouls gestoppt werden konnte, holten sie Tor um Tor auf. Aber auch die Abwehr um Carolin Krieg und Torhüterin Melanie Schuch bildete nun ein starkes Bollwerk. Beim 20:21 (46.) durch die siebenfache Torschützin Sina Hildenbrand war Bönnigheim wieder auf Tuchfühlung und ließ sich fortan auch durch das 20:22 und 21:23 (50.) der Gäste nicht aus der Ruhe bringen.

Die letzten zehn Minuten waren nichts mehr für schwache Nerven. Sandra Graner mit drei Toren am Stück sowie Sabrina Zerweck brachten ihr Team beim 25:24 erstmals in Führung. Kurz darauf lag Bönnigheim durch einen sicher verwandelten Siebenmeter von Graner mit 26:24 vorn. Was folgte, waren je ein vergebener Siebenmeter hüben wie drüben. Dennoch kam die SG – obwohl ihre Topspielerinnen Theresa Müller und Alisa Berger kurz hintereinander die dritte Zeitstrafe kassierten – zum Ausgleich, ehe Alice Vilara-Heipl per Strafwurf den umjubelten Schlusspunkt für den Gastgeber setzte.

„Derbysieger zu sein, fühlt sich schon einmal gut für mich an, obwohl wir ganz schlecht in die Partie gekommen sind. Wir waren die ersten 20 Minuten und die ersten zehn der zweiten Hälfte nicht auf dem Feld. Normal gewinnst du so kein Spiel, aber am Ende haben wir dann Riesenmoral bewiesen und als Team gewonnen“, analysierte der Bönnigheimer Trainer Stefan Martin.

TSV Bönnigheim: Schuch, Altmann; Zäh (1), Hafendörfer, Rupertus, Zerweck (6), Graner (5/3), Hildenbrand (7), Krieg (1), Alkje Ziegler (2), Häberlen, Swantje Ziegler, Vilara–Heipl (5/3).