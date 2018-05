Tennis TSV Bietigheim hat mit Rumpfteam kein Problem

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Tennis-Herren 30 des TSV Bietigheim behaupten mit einer 6:2-Bilanz die zweite Tabellenposition der Regionalliga Süd-West. Sie feierten am Sonntag auf der heimischen Anlage im Fischerpfad einen deutlichen 8:1-Erfolg über den TC Blau-Weiß Rottweil 1897.

Dabei erschienen die Gäste verletzungsbedingt nur zu viert, und der Sieg schien für die Bietigheimer um Mannschaftsführer Dennis Riegraf schon gesichert. Dennoch musste natürlich erst gespielt werden. Dabei kamen die zahlreichen Zuschauer voll auf ihre Kosten.

In der ersten Runde spielten Riegraf gegen seinen Kontrahenten Jauch und Joachim Färber gegen Pfau Christian. Nachdem Riegraf in zwei Sätzen deutlich die Oberhand behalten hatte, musste Färber nach gewonnenem ersten Durchgang den zweiten mit 6:7 abgeben. Anschließend kämpfte er im Match-Tiebreak nicht nur mit seinem Gegner, sondern auch mit Krämpfen bei den schwülwarmen Bedingungen und musste sich zwischenzeitlich sogar behandeln lassen. Dennoch konnte Färber den Gegner mit 10:5 in Schach halten. Der Sieg war den Bietigheimern jetzt nicht mehr zu nehmen, da die dafür notwendigen fünf Punkte bereits in der Tasche waren.

Dennoch kämpften die Rottweiler verbissen weiter. Nun standen sich die an Position eins gesetzten Spieler gegenüber: TSV-Vereinstrainer Marco Zelch (Leistungsklasse 3), der sich momentan in bestechender Form zeigt, und Sven Mayer (LK 5). Zelch zeigte, wie in der Woche zuvor, eine glänzende Leistung, und die Zuschauer konnten ein ums andere Mal tolle Bälle beklatschen, ehe der Lokalmatador mit 6:3 und 6:3 triumphierte.

Nur Roloff verliert ein Spiel

Philipp Roloff musste als einziger Bietigheimer an dem sonnigen Tag dem Gegner aus Rottweil nach einem 6:4, 2:6 und 4:10 im Match-Tiebreak zum Sieg gratulieren. Auch in den Doppeln bekamen die Zuschauer technisch und taktisch einen Tennis-Augenschmaus geboten. Dabei konnten Riegraf/Zelch gegen Mayer/Pfau mit 6:2 und 6:2 überzeugen. Glock und Roloff setzten den Schlusspunkt mit einem 6:3 und 7:6 zum 8:1-Endstand für Bietigheim.