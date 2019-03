Eishockey Trotz Niederlage Platz zwei gehalten

Freiburg / Von Jan Simecek

Die Generalprobe ist verpatzt. Im letzten Haupt- rundenspiel der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) vor den Playoffs haben die Bietigheim Steelers mit 0:2 beim Vorletzten EHC Freiburg verloren. Dennoch bleibt das Team von Trainer Hugo Boisvert in der Abschlusstabelle Zweiter, weil auch die beiden Verfolger Ravensburg (in Kaufbeuren) und Weißwasser (in Kassel) gepatzt haben. Lediglich Spitzenreiter Frankfurt gewann nach Penaltyschießen in Crimmitschau. Insofern wäre auch bei einem Sieg keine Verbesserung für Bietigheim möglich gewesen.

Es mutete schon ein wenig nach Freundschaftsspiel an, was die beiden badisch-württembergischen Kontrahenten dem Publikum über 60 Minuten boten. Das Tempo war zwar hoch, Zug zum Tor aber eher schwach vorhanden, und auch der Kampfgeist war – zumindest bei den Schwaben – eher zu vernachlässigen. Ganz offensichtlich wollte sich vor den Playoffs keiner mehr verletzen. Denn das Saisonziel Platz vier war ohnehin schon unter Dach und Fach.

Einzige nennenswerte Szene im ersten Durchgang blieb so eine Chance für Freiburgs Ryon Moser, der nach zwei Sekunden in Überzahl aus dem Bully heraus plötzlich allein vor Ilya Sharipov stand. Doch der Deutsch-Russe, der laut „Schwarzwälder Bote“ beim DEL-Klub Schwenningen im Gespräch ist, blieb eiskalt und ließ dem Freiburger keine Einschussmöglichkeit.

Die zweiten 20 Minuten wurden nur wenig turbulenter. In der 33. Minute hatte Benjamin Zientek die wahrscheinlich beste Bietigheimer Gelegenheit des gesamten Spiels. In Überzahl hatte er plötzlich aus kurzer Distanz die Möglichkeit, die Scheibe an Jimmy Hertel vorbeizustochern. Doch der Freiburger Schlussmann fuhr rechtzeitig seinen rechten Schoner aus. Besser machten es die Gastgeber 116 Sekunden vor der zweiten Sirene. Bei Bietigheimer Überzahl ging es nach einem unkontrollierten Pass in die rechte Ecke ganz schnell. Antti Kauppila schickte den Ex-Bietigheimer Marc Wittfoth steil, der legte quer auf Jozef Balej – 1:0.

Im Schlussabschnitt hatte man nur ganz selten den Eindruck, dass Bietigheim das Ergebnis noch ernsthaft drehen wollte. Die Aktionen wirkten oft nur halbherzig. Erst als Freiburg nach einem ganz simplen Spielzug durch den völlig frei stehenden Topscorer Nikolas Linsenmaier auf 2:0 erhöhte, schienen die Steelers aufzuwachen. Doch eine Aufholjagd war nicht drin, da Bietigheim durch dumme Strafen für Shawn Weller und Tyler McNeely die letzten vier Minuten in Unterzahl spielten. „Über Tyler bin ich enttäuscht. Er ist ein Führungsspieler, hat sich aber von seiner Emotion leiten lassen“, so Boisvert.