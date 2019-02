Frauenhandball Traum vom Viertelfinale platzt

Hamar / bz

Alles oder nichts hieß es für die Frauen der SG BBM Bietigheim bei ihrer Auswärtspartie im hohen Norden bei Storhamar Handball Elite. Nur ein Punktgewinn hätte die Aussichten auf das Viertelfinale im Europapokal aufrechterhalten. Das Team von Trainer Martin Albertsen verlor jedoch in einer zum Schluss hin spannenden Partie mit 28:29 (12:16) und hat damit keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen.

Kalt war es am Sonntagnachmittag im verschneiten Hamar. Heiß dagegen das, was der deutsche Vizemeister und der norwegische Tabellenzweite auf der Platte lieferten. Die Ausgangslage war klar, denn nur mit einem Punktgewinn war für Bietigheim noch eine Chance aufs Viertelfinale gegeben.

Traumstart mit 12:4-Führung

Druckvoll und hellwach begannen die Gäste aus dem Schwabenland und gingen durch Anna Loerper sowie Angela Malestein mit 2:0 in Front. Storhamar, das auf die verletzte ehemalige Welthandballerin Heidi Loke verzichten musste, reagierte bissig und glich zum 2:2 aus. Bietigheim ließ sich dadurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen, hielt sich weiter konzentriert an den Matchplan und ging mit 8:3 in Führung, was eine Auszeit durch Storhamar-Coach Arne Senstad nach sich zog. Die Defensive der SG BBM um die wieder gut parierende Dinah Eckerle stand gewohnt sicher. Die Gastgeberinnen fanden kaum ein Durchkommen. Nach 15 Minuten stand es gar 12:4 – ein perfekter Start für Bietigheim. Die Norwegerinnen legten nun eine Schippe drauf und kamen durch einen Vier-Tore-Lauf auf 8:12 heran. Unbeeindruckt davon spielte die SG BBM weiter. 16:12 lautetet ihre verdiente Führung zur Pause.

Die Gastgeberinnen setzten mit Beginn des zweiten Durchgangs mit zwei Treffern in Folge zur Aufholjagd an. Laura van der Heijden und Malestein antworteten mit zwei „Buden“. Aber Storhamar wurde stärker. Bis zur 45. Minute schmolz der Vorsprung auf nur noch ein Tor – der norwegische Tabellenzweite war wieder dran und glich zur Freude des heimischen Publikums zum 22:22 aus. Spätestens jetzt war das Spiel wieder komplett offen, und Kleinigkeiten sollten den Ausgang des Matches bis zum Schluss ausmachen.

Es waren nun wieder die Routiniers der SG BBM, die in dieser heißen Phase in die Bresche sprangen. Karolina Kudlacz-Gloc und Loerper mit ihren Treffern sowie Valentyna Salamakha, die nun im Gehäuse der Bietigheimerinnen stand, hielten ihre Farben im Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende war es aber soweit: Die Norwegerinnen gingen mit 27:26 in Führung. Charris Rozemalen und Fie Woller stellten die erneute Führung für die SG BBM her. 30 Sekunden vor Abpfiff nahm Storhamar eine weitere Auszeit und glich danach zum 28:28 aus.

25 Sekunden blieben den Bietigheimerinnen noch zum Siegtreffer, doch brachte der deutsche Vizemeister den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter – und kassierte mit dem Schlusspfiff noch das bittere 28:29. Storhamar stand kopf und erreichte vorzeitig das Viertelfinale im EHF-Pokal. Derweil ist die Dreifachbelastung für die Bietigheimerinnen nach dem letzten Gruppenspiel am Sonntag zu Hause gegen Sports Club Magura Cisnadie beendet – ein schwacher Trost für die ambitionierte SG BBM. „Wir haben gut begonnen, konnten diese Leistung aber nicht mehr in der zweiten Halbzeit abrufen. Ich bin entsprechend enttäuscht über das heutige Auftreten“, sagte SG-Coach Albertsen.

Im zweiten Gruppenspiel hatte sich zuvor schon das dänische Team Esbjerg bei Sports Club Magura Cisnadie in Rumänien mit 32:19 durchgesetzt und sich so vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert. Für die Bietigheimerinnen bleibt indes kaum Luft zum Durchatmen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht bei Borussia Dortmund bereits die nächste Bewährungsprobe an.