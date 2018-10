Eishockey Trainertausch in der DEL 2

Dresden/Kassel / sim

Gleich zwei Trainerwechsel gab es in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) in den vergangenen Tagen. Bei den Dresdner Eislöwen musste der ehemalige Nationalspieler Jochen Molling seinen Posten räumen. Bei den Kassel Huskies übernahm Rico Rossi den Posten des sportlichen Leiters.

Nach erneut zwei Niederlagen am Wochenende und dem drittletzten Tabellenplatz setzte man sich in Dresden zusammen. Nach dem Gespräch stand für die Geschäftsführung der Eislöwen fest, dass Molling, erst vor dieser Saison vom Jugend- zum Cheftrainer befördert, gehen muss. „Wir konnten in Deggendorf und gegen Kaufbeuren teils knappe Erfolge feiern. Diese – und das hat sich gegen Freiburg und Kassel am vergangenen Wochenende leider auch im Ergebnis gezeigt – waren aber nicht auf einem stabilen Fundament gebaut“, begründet Eislöwen-Geschäftsführer Thomas Barth diesen Schritt.

Über die Nachfolge wird noch spekuliert. Auch der Name von Ex-Steelers-Trainer Kevin Gaudet ist in diesem Zusammenhang immer wieder zu hören. Nachdem Wolfsburg den schweizer Spitzentrainer Hans Kossmann als Nachfolger von Pekka Tirkkonen verpflichtet hat, ist der 55-jährige Kanadier nach wie vor auf dem Markt. Vorläufig übernahm Co-Trainer Petteri Kilpivaara.

Bei den Kassel Huskies ist die Nachfolge dagegen schon geregelt. Neu an der Bande ist Bobby Carpenter. Er absolvierte als Aktiver über 1300 NHL-Spiele und war danach unter anderen Talentkoordinator der Toronto Maple Leafs. „Wir reagieren damit auf der einen Seite auf die aktuelle sportliche Situation, gleichzeitig soll hiermit aber auch die zukünftige Weiterentwicklung gestärkt werden“, sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.

Rossi wird die sportliche Leitung zunächst bis zum Saisonende übernehmen. Hierbei wird er von Ex-Nationalspieler Manuel Klinge unterstützt. Somit wird die begonnene Neustrukturierung der Kassel Huskies konsequent weiter umgesetzt und die bereits geplante Position der sportlichen Leitung besetzt. „Mit Rico Rossi wird sich nun hauptamtlich ein erfahrener Eishockeyfachmann unter anderem auch um das Talentscouting sowie die Förderung der Talente kümmern“, umreißt Gibbs die neuen Aufgaben.