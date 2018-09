Eishockey Trainer Hugo Boisvert trifft auf alte Bekannte

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Auf Hugo Boisvert, den Trainer der Bietigheim Steelers, warten in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) am Wochenende zwei außergewöhnliche Partien: Der Deutsch-Kanadier trifft mit dem Meister auf seine früheren Vereine Dresdner Eislöwen und Kassel Huskies. „Das ist schon eine besondere Situation für mich, denn ich habe viel Zeit in diesen Städten verbracht. Meiner Familie und mir hat es dort gut gefallen“, sagt Boisvert. Allerdings geht er die Spiele eher pragmatisch denn sentimental an: „Wir brauchen die Punkte. Mich interessiert nur meine neue Mannschaft und mein neuer Verein.“

Die Begegnung mit der Vergangenheit beginnt für Boisvert an diesem Freitag (19.30 Uhr) in Dresden. Von 2010 bis zu seinem Karriereende 2015 stürmte er für die Eislöwen. Obwohl sich die Sachsen zu Saisonbeginn namhaft mit Topverteidiger Jordan Heywood, Ex-Kapitän der Heilbronner Falken, und Topstürmer Jordan Knackstedt verstärkt haben, ging der Saisonstart in die Hose: Die ersten vier Spiele endeten jeweils mit einer Niederlage, punktlos tragen die als Titelkandidat in die Hauptrunde gegangenen Dresdner nun die rote Laterne spazieren. Der im April vom Co-Trainer zum Chefcoach beförderte Jochen Molling steht bereits mächtig unter Druck. Doch Boisvert weiß, was sein Team an der Elbe erwartet: „Ein verletztes Tier ist immer ein gefährliches Tier. Dresden hat viele gute Spieler. Es wird schwer, dort zu punkten. Wir müssen bereit sein.“

Nicht minder knifflig ist die Heimaufgabe am Sonntag (17 Uhr) in der EgeTrans-Arena gegen Kassel. Auch die Nordhessen zählen zum Kreis der Meisterschaftsfavoriten – und zu Boisverts Ex-Klubs. Von 2016 bis 2010 trug der heutige Steelers-Coach das Huskies-Trikot. In den vergangenen drei Spielzeiten war er in Kassel zudem Assistenztrainer von Rico Rossi. „Natürlich kenne ich sein System, aber ich bin mir sicher, dass sich Rico ein paar neue Sachen ausgedacht hat“, sagt Boisvert. Dass im Kader der Gäste noch mehrere Profis stehen, mit denen er 2016 den DEL2-Titel gewonnen hat und die er noch bestens kennt, wertet der 42-Jährige nur als kleinen Vorteil, denn: „In unserer Liga gibt es eigentlich keine Geheimnisse mehr. Jeder ist durch das Videostudium sehr gut auf die Gegner vorbereitet.“

Für die Steelers verteidigt wie gehabt Pascal Grosse, Förderlizenzspieler vom DEL-Kooperationspartner Nürnberg Ice Tigers. Dafür wird der talentierte Angreifer Eugen Alanov (22), der am Sonntag bei der 2:3-Niederlage in Crimmitschau noch ausgeholfen hat, diesmal wieder für die Franken auflaufen. Trotz der Entlassung von Trainer Kevin Gaudet in Nürnberg rechnet Boisvert mit einer weiterhin fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten: „Es geht so weiter wie bisher.“