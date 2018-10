Eishockey Trainer fordert Konzentration

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Wer nur auf die Tabelle guckt, könnte der Versuchung erliegen, das anstehende Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) als lockere Pflichtaufgabe für die Bietigheim Steelers anzusehen. Denn mit dem EHC Freiburg und dem Neuling Deggendorfer SC warten am Freitag (20 Uhr/EgeTrans- Arena) und am Sonntag (18.30 Uhr/Eissporthalle an der Trat) zwei Klubs aus der unteren Tabellenhälfte auf den Meister. Kein Vergleich also zum happigen Programm vor einer Woche, als es gegen die Topteams aus Frankfurt und Weißwasser ging.

Doch Steelers-Trainer Hugo Boisvert hebt mahnend den Zeigefinger, damit auch ja keiner seiner Schützlinge auf falsche Gedanken kommt und die beiden Gegner unterschätzt. „In dieser Liga kann alles passieren. Wir müssen konzentriert arbeiten und bereit sein – und zwar in jedem Spiel. Die konstanteste Mannschaft steht am Ende oben“, sagt der 42-jährige Deutsch-Kanadier.

Nach dem eher dürftigen Auftritt gegen Frankfurt (2:4) hatte er von seinem Team für das Duell zwei Tage später bei den Lausitzer Füchsen eine Reaktion gefordert – und dieses hatte sich tatsächlich mit einer ganz starken Vorstellung und einem glatten 3:0-Sieg rehabilitiert. „Das war die richtige Antwort. Auch als Trainer hat man ein Topgefühl, wenn es so läuft“, sagt Boisvert.

Er freute sich speziell auch für Steelers-Debütant Florian Proske. Denn der Förderlizenz-Torwart aus Nürnberg, der den verletzten Ilya Sharipov im Kader ersetzt, hielt auf Anhieb das Gehäuse sauber, und so ging Bietigheim erstmals in dieser Hauptrunde ohne Gegentreffer vom Eis. Ein Erfolg, den der Coach freilich als Gemeinschaftsleistung verstanden wissen wollte: „Florian hat alles gehalten und top gespielt, aber er hat auch nicht so viele Scheiben aufs Tor bekommen. Das zeigt, dass die Verteidiger und die Stürmer in der Rückwärtsbewegung ebenfalls einen sehr guten Job gemacht haben.“

Ob nun Proske erneut das Vertrauen erhält oder sich das Wechselspiel im Kasten fortsetzt und somit Sinisa Martinovic aufläuft, ließ Boisvert am Donnerstag offen. Sicher nicht im Aufgebot stehen wie gehabt die verletzten Angreifer Shawn Weller und Frédérik Cabana sowie der kranke Youngster Fabjon Kuqi. Da der DEL-Kooperationspartner Nürnberg Ice Tigers seinen jungen Verteidiger Pascal Grosse angefordert hat, wird auch dieser zumindest am Freitag nicht für die Steelers spielen.

Die Wölfe aus Freiburg, die als kompakte und abwehrstarke Mannschaft gelten, haben fünf ihrer sechs Auswärtspartien verloren. Der bisher einzige Sieg in der Fremde war ein 2:1 in Kassel nach Penaltyschießen. Am Sonntag waren die Breisgauer an einem Torspektakel beteiligt: Sie verloren bei den Heilbronner Falken letztlich mit 6:7 nach Verlängerung. EHC-Top­scorer ist aktuell Mittelstürmer Nikolas Linsenmaier mit 14 Punkten (7 Tore, 7 Assists).­