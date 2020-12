Wir feiern Weihnachten im kleinen Familienkreis: meine Frau Jessica, die beiden Kinder Ava und Calder und ich. In den vergangenen Jahren war es oft so, dass uns meine in Kanada lebende Mutter über die Feiertage in Deutschland besucht hat. Aufgrund von Covid-19 ist das dieses Jahr aber natürlich ni...