Fußball Topspiel steigt an der Reutlinger Kreuzeiche

Andreas Eberle

Vier Topteams sind am neunten Spieltag der Fußball-Oberliga unter sich: Der Spitzenreiter SSV Reutlingen erwartet an diesem Samstag (14 Uhr) den drittplatzierten FSV 08 Bissingen im Stadion an der Kreuzeiche. Zeitgleich fordert der mit großen Ambitionen in die Runde gestartete SGV Freiberg den Tabellenzweiten Bahlinger SC heraus. Für solche Paarungen hat sich im Fachjargon der Begriff „Sechspunktespiel“ eingebürgert.

„Tolles Stadion, guter Rasen, viele Zuschauer – es ist schön, dort zu spielen“, sagt Coach Alfonso Garcia vor dem Gastspiel des FSV 08 Bissingen beim SSV Reutlingen. Als einzige Mannschaft der Liga ist der ehemalige Zweitligist in dieser Saison noch ungeschlagen und belegt mit 20 von 24 möglichen Zählern Platz eins. Allerdings hängt derzeit noch ein Damoklesschwert über dieser Zwischenbilanz, denn das Sportgericht hat gegen den SSV einen Drei-Punkte-Abzug verhängt – wegen des sportwidrigen Verhaltens seiner Anhänger beim Duell in Backnang am 25. August. Zudem soll der Verein 1000 Euro Geldstrafe zahlen. Gegen das Urteil haben die Reutlinger aber Einspruch eingelegt.

Garcia konzentriert sich auf die sportlichen Aspekte der Partie. „Beide Mannschaften spielen gern nach vorne und haben schon viele Tore geschossen. Ich rechne mit einem hart umkämpften Spiel“, stellt der Bissinger Übungsleiter fest. Er hat in seiner Profi-Karriere selbst das SSV-Trikot getragen – für zwei Spielzeiten in der Zweiten Bundesliga. Damals war er auch der Publikumsliebling an der Kreuzeiche. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich Garcia. „Ich kenne noch ein paar Leute von damals.“

Auch für Luca Wöhrle schließt sich der Kreis. Der 24-jährige Mittelfeldmann lief in der Vorsaison noch für die Bruchwald-Elf auf, ehe er im Sommer beim SSV andockte. „Das war schade. Ich hätte ihn gerne behalten“, sagt Garcia. Nur einmal hat Wöhrle bisher krankheitsbedingt ein Oberliga-Spiel seines neuen Klubs verpasst, bei den anderen sieben Duellen schenkte ihm Trainer Teodor Rus auf der Sechserposition das Vertrauen. Der auffälligste Reutlinger ist aber der Spanier Cristian Giles Sanchez. Der aus Villingen gekommene Stürmer hat schon achtmal getroffen und führt damit die Torschützenliste an. Beim FSV 08 sind bis auf die Langzeitverletzten Manuel Sanchez und Michael Deutsche alle Spieler einsatzfähig.

Von solchen Verhältnissen kann Garcias Trainer-Kollege Ramon Gehrmann vom SGV Freiberg derzeit nur träumen. Vor der Heimpartie gegen Bahlingen haben sich die Reihen bei den Wasen-Kickern gelichtet. Neben den Dauerverletzten Niklas Pollex und Mert Öztürk fallen Keeper Pascal Nagel (Adduktorenreizung), die Kapitäne Steven Kröner (krank) und Thomas Gentner (Knie), Denis Latifovic (Zyste am Sprunggelenk) und der gesperrte Marco Pischorn aus. Fraglich ist der Einsatz von Denis Zagaria (muskuläre Probleme) und Torjäger Marcel Sökler (Hüftprellung). Hakan Kutlu kommt immerhin für einen Kurzeinsatz in Frage – er hat nach seinem Innenbandriss im Knie mittlerweile schon dreimal trainiert. „Die personellen Voraussetzungen sind nicht so gut“, gibt Gehrmann zu. „Aber warum sollen wir auch mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft nicht in der Lage sein, eine Überraschung zu schaffen?“

In der Spielzeit 2017/2018 hat Freiberg beide Kräftemessen mit den Südbadenern für sich entschieden – in der Vorrunde mit 2:0, in der Rückserie mit 4:2, nach einem 0:2-Rückstand, wohlgemerkt. Allerdings attestiert Gehrmann dem Gegner vom Kaiserstuhl eine Weiterentwicklung: „Die Bahlinger waren schon immer eine spielerisch starke Ballbesitz-Mannschaft. In dieser Saison schaffen sie es, auch noch effektiv zu sein“, sagt der Fußball-Lehrer, der speziell vor den BSC-Stars Erich Sautner, Serhat Ilhan, Yannick Häringer und Tobias Klein eine hohe Meinung hat.