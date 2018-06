Bietigheim-Bissingen, TK Bietigheim startet

Bietigheim-Bissingen, / afr

Am Wochenende startet die Sommer-Verbandsrunde für die Tennis-Mannschaften des TK Bietigheim. Mit insgesamt 23 Teams auf Verbands- und Bezirksebene gehört der TK Bietigheim zu den größten Klubs im Bezirk A.

Im Bereich der Aktiven liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abschneiden der in die Oberliga aufgestiegenen Damen I, die mit einer auf mehreren Positionen verstärkten Mannschaft die Klasse halten wollen. Die Herren I streben nach Ihrem Abstieg aus der Oberliga in der Verbandsliga einen gesicherten Mittelplatz an.

Bei den insgesamt zehn Senioren-Teams möchten die Herren 50/1 als Aufsteiger in die Württembergliga in dieser Saison mit einer starken Mannschaft um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen. Die in der Oberliga spielenden Damen 40/1 wollen nach ihrem letztjährigen zweiten Platz wiederum eine gute Rolle spielen. Im Bereich der acht Jugend-Mannschaften ist auch weiterhin das Bestreben vorhanden, den einen oder anderen Aufstieg zu schaffen. Insbesondere die Junioren und Juniorinnen wurden durch starke Nachwuchsspieler verstärkt.