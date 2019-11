Gegen die zweite Vertretung des FSV Mainz 05 wahrte der zuhause noch ungeschlagene Tischtennis-Regionalligist TTC Bietigheim-Bissingen seine weiße Heimspiel-Weste. Beim 9:5-Sieg ging es allerdings äußerst knapp zu.

Zu Beginn schien die Begegnung einen normalen Verlauf zu nehmen. Die Siege von Mats Sandell/Ilya Shamin gegen Oliver Both/Joshua Klute sowie Mohamed Azzam/Juan Jesus Gomes-Carvajal gegen Marian Schug/Ilia Kortchinski brachten den TTC bei einer Niederlage von Nikola Horvat/Tom Mayer gegen Li Bing/Karim El-Hakem mit 2:1 in Führung.

Im ersten Einzeldurchgang hatte Sandell Schwierigkeiten gegen einen stark aufspielenden Both und unterlag ein wenig unerwartet im Entscheidungssatz. Anschließend stellte Shamin die Führung des TTC durch ein 3:0 über Li wieder her. Dabei gelang es ihm, trotz der Verletzungspause, die Li in Anspruch nehmen musste, nicht den Faden zu verlieren. Am Nebentisch lief Horvat zu Topform auf und ließ Klute in drei Sätzen keine Chance.

Dann wurde es jedoch spannend: Azzam lag in einem ausgeglichenen Spiel im vierten Satz mit 7:10 gegen seinen Landsmann El-Hakem zurück, wehrte zunächst drei Matchbälle sowie zwei weitere in der Verlängerung ab und zwang den Mainzer damit in den fünften Satz. Dort unterlag Azzam dann knapp. Nicht minder nervenaufreibend war das Spiel von Mayer gegen Kortchinski. Nach einem fünf Durchgänge dauernden ständigen Auf und Ab zeigte der Bietigheimer großen Kampfgeist und entschied die Partie für sich.

Direkt darauf benötigte Gomes-Carvajal einen Satz, um in die Begegnung gegen Schug zu finden. Dann hielt der junge Mexikaner sein Gegenüber jedoch in Schach und sorgte damit für die 6:3-Führung des TTC.

Sandell zeigte gegen Li die ersten beiden Sätze ein Spiel auf Augenhöhe, verletzte sich dann jedoch und konnte daher sein Potential nicht mehr voll ausschöpfen, sodass er in vier Sätzen unterlag. Shamin hatte, ähnlich wie Sandell mit den Aufschlägen und der druckvollen Spielweise Boths zu kämpfen. In einem sehenswerten Spiel unterlag er im finalen Satz

Beim Stand von 6:5 brannte Horvat gegen El-Hakem dann ein wahres Feuerwerk ab und ließ dem Ägypter in drei Sätzen keine Chance. Parallel dazu hatte Azzam gegen Klute zu Beginn einige Schwierigkeiten, nahm dann jedoch das Zepter in die Hand. Er verletzte sich jedoch gegen Ende des zweiten Satzes, biss sich aber durch und belohnte sich dafür mit einem hauchdünnen Sieg. Den Schlusspunkt setzte Mayer mit einem überzeugenden Auftritt gegen Kortchinski.

„Das war ein sehr knapper Sieg. Wenn Mohamed durch seine Verletzung das Spiel aufgeben muss, kann die Sache ganz anders ausgehen“, weiß Cheftrainer Andreas Kienle um die Brisanz des Ergebnisses. „Da Mats auch verletzt war, hätten wir kein Schlussdoppel spielen können und unter Umständen so einen Punkt liegen gelassen.“