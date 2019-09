Mit einem Doppelspiel-Wochenende starten die Herren des TTC Bietigheim-Bissingen in die Saison 2019/20 in der Tischtennis-Regionalliga. Dem Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim TSV Kuppingen folgt am Sonntag (16 Uhr) die Heimpremiere in der Sporthalle Untermberg gegen den Aufsteiger TV 06 Limbach.

Der TSV Kuppingen, der in der Vorsaison knapp die Meisterschaft verpasst hat, tritt künftig ohne den ehemaligen Weltklassespieler Aleksandar Karakasevic an. Im vorderen Paarkreuz werden wohl Nemanja Ignjatov und Amir Hossein Hodaei antreten. Während Ignjatov bereits letzte Saison im vorderen Paarkreuz eine positive Bilanz aufwies, ist Hodaei neu in der Mannschaft. Das mittlere Paarkreuz werden Matija Jovicic und der Ex-Bietigheimer Michael Engelhardt bilden. Komplettiert wird die Aufstellung durch Bojan Veselinovic und Mannschaftsführer Thomas Krammer, die beide schon in der vergangenen Spielzeit für den TSV aufgeschlagen haben. „Die Kuppinger spielen am Samstag ihr zweites Saisonspiel und hatten letzte Woche in Plüderhausen einen schweren Start. Sie werden sicher versuchen, diesen auszugleichen, sodass wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen“, analysiert TTC-Cheftrainer Andreas Kienle die Situation.

Die Gäste aus Limbach werden das Spiel tags darauf aller Voraussicht nach mit Christian Schleppi und Christoph Wagner im vorderen Paarkreuz bestreiten. Ihnen folgen Nikola Grujic und Mathias Hübgen auf den mittleren Positionen sowie Christoph Brubach und Rafal Kurowski.

Stammbesetzung läuft auf

Der TTC wird seinen Gegnern am Wochenende mi seiner Stammaufstellung Paroli bieten. Dabei werden Mats Sandell und Ilya Shamin im vorderen Paarkreuz aufschlagen. Während Sandell bereits seit einigen Jahren eine feste Größe beim TTC ist, wird es für Shamin das erste Pflichtspiel im Bietigheim-Bissinger Trikot sein. In der Mitte werden die beiden Neuzugänge Jeromy Löffler und Nikola Horvat aufschlagen. Das hintere Paarkreuz bilden Tom Mayer, der bereits in der zweiten Saison für den TTC Bietigheim-Bissingen aufschlägt, und Mohamed Azzam. Am Sonntag wird das Team durch Juan Jesus Gomes-Carvajal ergänzt, der am Samstag noch für die Herren 2 in der Verbandsliga spielt.