Das Regionalligateam des TTC Bietigheim-Bissingen erlebte einen Saisonauftakt mit Höhen und Tiefen. Einem enttäuschenden 8:8 beim ersatzgeschwächten TSV Kuppingen folgte ein deutlich besserer Auftritt in der heimischen Untermberger Sporthalle verbunden mit einem 9:2-Erfolg über den TV Limbach.

Das erste Spiel der Saison bestritt das TTC-Premiumsextett im Herrenberger Stadtteil Kuppingen. Da die Gastgeber ohne ihre etatmäßige Nummer zwei angetreten waren, rechnete man im Bietigheimer Lager mit einem Sieg. In den Eingangsdoppeln unterlagen Jeromy Löffler/Tom Mayer dem gegnerischen Spitzendoppel Nemanja Ignjatov/Matija Jovicic nach 2:0-Führung denkbar knapp im Entscheidungssatz. Jedoch stellten ein ebenso knapper Sieg von Nikola Horvat/Mohamed Azzam über Bojan Veselinovic/ Aleksandar Blagojevic sowie ein klares 3:0 von Mats Sandell/Ilya Shamin gegen Michael Engelhardt/Thomas Krammer die Führung des TTC her. Zum Abschluss des ersten Einzeldurchgangs unterlag Shamin dem Kuppinger Ignjatov in vier Sätzen, während Sandell gegen Jovicic gar zu keinem Satzgewinn kam. Horvat fand daraufhin schlecht in sein Spiel hinein und wurde seiner Favoritenrolle beim 1:3 gegen den Ex-Bietigheimer Engelhardt nicht gerecht.

Löffler sorgt für Lichtblick

Für einen kurzen Lichtblick bei den Gästen sorgte Löffler, der nach Startschwierigkeiten gegen Veselinovic beim Stand von 0:1 und 5:10 das Spiel in einen 3:1-Sieg ummünzte. Einer unnötigen Fünf-Satz-Niederlage von Mayer gegen Krammer folgte ein fein herausgespielter Sieg von Azzam gegen Blagojevic. Dann aber unterlagen sowohl Sandell als auch Shamin erneut, womit der TTC mit 4:7 ins Hintertreffen geriet.

Doch Löffler zeigte sich davon unbeeindruckt und besiegte Engelhardt in vier Sätzen. Horvat schien parallel dazu wie ausgewechselt, als er gegen Veselinovic keinen Satz abgab. Zwei weitere Siege von Azzam über Krammer und Mayer gegen Blagojevic sorgten zur zweiten Führung der Bietigheimer. Im Schlussdoppel hatten Sandell/Shamin den Sieg beim Stand von 10:6 für die Gäste im Entscheidungssatz schon auf dem Schläger, gaben ihn allerdings noch mit 10:12 aus der Hand. „In dieser Aufstellung haben wir uns mehr erhofft. Da ist ein Sieg Pflicht. Das Ergebnis ist enttäuschend“, fasste Trainer Andreas Kienle das Spiel zusammen.

Dass sein Team zu mehr imstande ist, zeigte sich im Heimspiel gegen den TV Limbach. Da starteten die Hausherren wie schon am Vorabend mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln. Zwei klare Siege von Sandell/Shamin gegen Nikola Grujic/Aleksandar Grujic und Horvat/Azzam gegen Sebastian Kurfer/Marco Scheid sowie eine ebenso deutliche Niederlage von Löffler/Mayer gegen Christian Schleppi/Mathias Hübgen sorgten für diesen Punktestand.

Dieses Mal konnte das Spitzenteam des TTC in den Einzeln seine Leistung abrufen: Sandell siegte gegen Nikola Grujic in drei Sätzen, ebenso blieb Shamin gegen Schleppi ohne Satzverlust. Löffler erhöhte durch ein weiteres 3:0 über Aleksandar Grujic auf 5:1, bevor Horvat nach fünf umkämpften Sätzen Hübgen gratulieren musste. Azzam hatte im Anschluss daran sein Gegenüber Scheid in drei Sätzen gut im Griff und begeisterte die Zuschauer dabei mit spektakulären Ballwechseln. Mayer hingegen geriet gegen Kurfer schnell in zwei äußerst knappen Sätzen mit 0:2 in Rückstand, bevor er sich zurück ins Spiel kämpfte und den fünften Satz deutlich mit 11:1 gewann.

Sandell sorgt für Spannung

Am Nebentisch zeigte Sandell gegen Schleppi ein nicht minder spannendes Spiel. Auch hier musste der Bietigheimer Spitzenspieler über die volle Distanz gehen, bevor am Ende ein knapper, hart umkämpfter Sieg zu Buche stand. Den Schlusspunkt setzte Shamin durch einen 3:1-Sieg über Nikola Grujic, wobei das Spiel knapper verlief, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Heute haben wir uns deutlich besser präsentiert“, bilanziert Spitzenspieler Sandell das erste Heimspiel der Saison. „Trotzdem sind wir noch nicht am Limit und müssen uns für die nächsten Spiele weiter steigern“, so der Schwede.

Am Wochenende steht den Bietigheim-Bissinger Schmetterkünstlern erneut ein Doppelspieltag bevor, diesmal aber nur in der Sporthalle Untermberg. Am Samstag (19 Uhr) gastiert dort der TTC Wehrden, am Sonntag komm das Sextett des SV Salamander Kornwestheim.