Als bei den Hungarian Junior Open in Szombathely die Siegerehrung im Schülerinnen-Doppel durchgeführt wurde, stand auch ein Tischtennis-Talent aus Bietigheim-Bissingen auf dem Siegerpodest. Annett Kaufmann strahlte zusammen mit ihrer Partnerin Jele Stortz (DJK Offenburg) über das ganze Gesicht, als den beiden 13-Jährigen die Bronzemedaille überreicht wurde. „Ich bin sehr stolz und zufrieden mit diesem Ergebnis“, gab die mittlerweile für den SV Böblingen in der Ersten Bundesliga aufschlagende Kaufmann zu Protokoll.

Kaufmann/Stortz haben bislang noch nicht häufig zusammengespielt. Da die bisherige Partnerin der Bietigheimerin, Naomi Pranjkovic (SV DJK Kolbermoor), altersbedingt nicht mehr bei den Mädchen 15 starten darf, entschloss sich Bundestrainerin Lara Broich (Düsseldorf) dazu, Kaufmann mit Jele Stortz zusammenspielen zu lassen. Die Paarung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) war in Ungarn an Position zwei gesetzt und hatte beim 3:2-Auftaktsieg gegen Lee Daeun/Lee Jeongyean aus Korea einige Mühe. Durch die anschließenden Erfolge gegen Veronika Varabyova/Vera Volkava (Weißrussland/3:1) sowie nach Abwehr von drei Matchbällen gegen Anna Brzyska/Zuzanna Wielgos (Polen/3:2) war das Halbfinale erreicht und das gewünschte Edelmetall sicher. Clea de Stoppeleire/Charlotte Lutz aus Frankreich waren in der Vorschlussrunde jedoch eine Nummer zu stark. „Wir haben in dieser Partie nicht so gut gespielt. Es war mehr möglich“, berichtete Kaufmann.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale erzielte die Linkshänderin ihr bislang bestes Einzel-Ergebnis bei einem Premium-Turnier des Weltverbandes ITTF. Nach den mühelosen 3:0-Siegen gegen Zuzanna Wielgos und Dora Cosic (Bosnien-Herzegowina) unterlag Annett Kaufmann der späteren Silbermedaillengewinnerin Sun Xiaomeng aus China mit 6:11, 6:11 und 7:11. „Auch wenn mir nur ein Erfolg zur nächsten Medaille fehlte, bin ich mit meinen Leistungen sehr zufrieden.“

Weniger erfolgreich verlief dagegen für Annett Kaufmann und Jele Stortz der Team-Wettbewerb. Nachdem das Eigengewächs des TTC Bietigheim-Bissingen in der Woche vor dem Turnier krankheitsbedingt nicht das normale Pensum trainieren konnte, knickte sie im Spiel gegen die Ukraine (3:1) auch noch unglücklich um. Die alles entscheidende Partie um den Einzug in die Endrunde wurde gegen Russland mit 1:3 verloren. „Wir hatten eine schwere Gruppe. Das soll aber keine Ausrede sein, denn Jele und ich hätten besser spielen können. Das war schade.“

Die Teilnahme von Annett Kaufmann an den Einzel- und Doppel-Konkurrenzen bei den Mädchen 18 diente dazu, um Erfahrungen zu sammeln. Gegen sehr starke Gegnerinnen überstand die Erstligaspielerin die Einzel-Vorrunde mit einer 1:2-Bilanz nicht. Im Doppel schieden Annett Kaufmann/Naomi Pranjkovic in Runde zwei gegen Juyeong Baek/Kornelija Riliskyte (Korea/Litauen) in fünf Sätzen aus.