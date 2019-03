Nach dann zwei Jahren in der französischen Handball-Eliteklasse kehrt Tim Dahlhaus nach dieser Saison nach Deutschland zurück. Der Rückraum-Kanonier hat beim Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben. „Ich bin sehr froh, dass das alles geklappt hat und freue mich auf die nächsten drei Jahre im SG-Trikot. Nach zwei Jahren in Südfrankreich ist es für meine Frau und mich schön, wieder in diese Region und zu vielen unserer Freunde zurückzukehren“, sagte der 26-jährige Dahlhaus.

Auch die Bietigheimer Verantwortlichen sind froh, den verlorenen Sohn zur neuen Runde wieder im Team zu haben. „Tim ist ein sehr erfahrener und kompletter Spieler mit einer guten Persönlichkeit. Er wird sowohl in der Abwehr als auch im Angriff unsere Qualität deutlich verbessern. Seine Erfahrung wird ihn sehr schnell zu einem Führungsspieler in unserem Team machen“, sagt Sportdirektor Jochen Zürn. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Tim an alte Wirkungsstätte zurück zu holen.“

Der in Papenburg im Emsland geborene Linkshänder war 2014 erstmals zur SG BBM gekommen, damals vom ASV Hamm-Westfalen. In Bietigheim entwickelte er sich vom Talent zu einem wichtigen Leistungsträger. Nach drei Jahren schloss sich der 1,94 Meter große und 90 Kilogramm schwere Dahlhaus im Jahr 2017 dem französischen Erstligisten Pays d’Aix Université Club Handball an. Nach zwei Jahren in der Lidl Starleague läuft der 26-Jährige in den kommenden drei Jahren wieder für die Schwaben auf der Rückraum-rechts-Position auf.

„Ich hoffe, dass die Jungs den Klassenerhalt mit den tollen Fans im Rücken schaffen und drücke weiterhin die Daumen dafür“, sagt Dahlhaus mit Blick auf die aktuelle Situation der Bietigheimer in der Ersten Bundesliga. Nach 25 von 34 Spieltagen belegt der Aufsteiger Rang 17 und damit einen Abstiegsplatz.