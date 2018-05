Basketball Thiemann fordert: Kämpfen ohne Ende

Ludwigsburg / bz

Zum dritten Halbfinalspiel zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin wechselt die Serie zurück in die Bundeshauptstadt. Dort wollen die Ludwigsburger Basketballer am Sonntag (15 Uhr) alles daran setzen, das Saisonaus abzuwenden und ein viertes Spiel zu erzwingen. „Kämpfen ohne Ende“ – Center Johannes Thiemann gab nach Ende der zweiten Partie direkt die Losung für das dritte Halbfinale aus.

Da die Riesen in beiden Partien mindestens 100 Zähler kassierten, rückt nun vor allem die Defensive in den Blickpunkt. Nach den 87:102- und 74:100-Ergebnissen liegen die Barockstädter in der Best-of-Five-Serie mit 0:2 zurück. Bei einer weiteren Niederlage am Sonntag ist die Saison beendet. Mit einem Sieg in Berlin erzwingen die Ludwigsburger ein Spiel vier, in dem sie Heimrecht haben.

„Wir wollen in Berlin gewinnen. Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen und müssen ein anderes Gesicht als in Spiel zwei zeigen“, sagt Trainer John Patrick, und Thiemann ergänzt: „Spiel zwei ist schwer zu erklären, vielleicht waren wir nervös. Als eigentlich defensivstarke Mannschaft darf uns das nicht passieren. Jetzt müssen wir alles, was wir haben, auf das Parkett bringen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Info Die Partie in Berlin wird live im Internet bei Telekom Sport übertragen. Sendebeginn ist um 14.45 Uhr.