Das Abenteuer ist vorbei. Nur eine Saison haben die Tennis-Herren 50 des TK Bietigheim in der Regionalliga-Südweststaffel Süd aufschlagen dürfen. Als Vorletzter steigen sie nun sofort wieder in die Württembergliga ab. Beim Saisonfinale verlor die in der Sommerrunde höchstklassigste Mannschaft aus der Region im heimischen Weilerlen gegen den TC Hechingen klar mit 2:7. Der bisherige Drittletzte aus dem Zollernalbkreis machte so auf den letzten Drücker den Klassenerhalt perfekt. Die Bietigheimer Punkte steuerten Michael Herbst im Einzel sowie das Doppel Frank Elbe und Michael Stauß bei.

Allerdings hätte dem TKB auch ein Sieg am Samstagnachmittag nichts mehr geholfen. Denn da mit dem SSC Karlsruhe und dem TC Wolfsberg Pforzheim zwei Vereine aus der eingleisigen Regionalliga Südwest abgestiegen sind und als badische Teams in die untergeordnete Staffel Süd eingruppiert werden, steigen jetzt gleich drei Klubs aus derselben ab. Neben dem Schlusslicht TC Kurpfalz St.Ilgen (0:12 Punkte) und Bietigheim (2:10) erwischte es auch noch den TC BW Bohlsbach nach dem knappen 4:5 gegen Villingen – trotz einer ausgeglichenen 6:6-Punktebilanz.

„So viele Absteiger sind aus meiner Sicht völliger Quatsch“, ärgert sich Andreas Franz über die Abstiegsregelung. Der 54-Jährige beklagt außerdem die mangelnde Kommunikation mit dem Verband. Denn dass es drei Absteiger geben würde, hatten die Bietigheimer erst eine Woche zuvor vom Gegner Bohlsbach erfahren. Nach Rücksprache mit Staffelleiter Erich Frank bestätigte sich der Sonderfall. Damit wurde aus dem vermeintlichen Schlüsselspiel gegen Hechingen für die Gastgeber eine bedeutungslose Angelegenheit – der Bietigheimer Abstieg stand schon vor dem ersten Ballwechsel fest.

Auf verlorenem Posten sah Franz seine Mannschaft in der abgelaufenen Sommerrunde trotz der fünf Niederlagen in den sechs Saisonduellen nicht. „Wir waren in dieser Liga kein Kanonenfutter. Fast alle Spiele waren hart umkämpft. Das ist eigentlich genau die richtige Spielklasse für uns“, sagt Bietigheims Nummer zwei. Den Unterschied zwischen der Regionalliga und der Württembergliga, wo der TKB künftig wieder antritt und als Topfavorit gilt, bezeichnet Franz als „riesig“. Dennoch lässt der Trainer keinen Zweifel daran, dass er und seine Mitstreiter den Schläger lieber eine Klasse höher schwingen: „Es macht mehr Spaß, wenn man am Limit spielen muss. Lieber verlieren wir ein Match knapp, als ständig mit 6:0 und 6:1 zu gewinnen.“

Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten verzichtet der TKB auf ausländische Verstärkungen. Die Herren-50-Spieler kommen alle aus Bietigheim und Umgebung. Zum Vergleich: Der frühere tschechische Davis-Cup-Spieler Martin Strelba, einst die Nummer 53 der Welt und heute Bohlbachs Nummer zwei, wohnt im oberpfälzischen Amberg und fährt zu den Spielen des Offenburger Vereins jeweils 360 Kilometer hin und wieder zurück. Für seine Einsätze erhält er dann ein entsprechendes Honorar.

Kein Geld, keinen Joker

„Unsere Philosophie ist, dass wir im Seniorenbereich kein Geld ausgeben wollen. Darum haben wir eben auch keinen Ausländer als Joker, was sicherlich ein Handicap darstellt“, sagt Franz und hebt eine weitere Besonderheit beim TKB hervor: „Wir sind eines der wenigen Teams auf diesem Niveau, das unter der Woche komplett am Mannschaftstraining teilnimmt. In vielen anderen Vereinen kommen die meisten Spieler nur zu den Spielen.“