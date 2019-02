Frauenhandball Talent Patorra rückt ins Erstligateam

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Personalplanungen bei den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung der deutschen Nationalspielerin Amelie Berger und der Vertragsverlängerung von Ex-Nationalspielerin Anna Loerper, entschied sich der Tabellenführer der Handball Bundesliga Frauen (HBF) nun, das stark umworbenes Toptalent Leonie Patorra aus dem eigenen Nachwuchs als bislang dritte Spielerin unter Vertrag zu nehmen.

Die 17-jährige Patorra gehört ab der kommenden Spielzeit fest zum Kader von Trainer Martin Albertsen. Bereits in der Saison 2017/18 bestritt sie einige Partien für die Profis und überzeugte dabei direkt. So gelangen der hochtalentierten Rückraumspielerin in der Bundesliga-Partie gegen den HC Rödertal vier Treffer.

Kreuzbandriss nach Debüt

Für Patorra, die sich in der Woche nach ihrem Einsatz gegen Rödertal bei einem Lehrgang der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zuzog, geht ein Traum in Erfüllung. „Ich freue mich riesig, dieses Vertrauen von der SG BBM zu bekommen. Vor meiner Verletzung durfte ich bereits drei Spiele in der Bundesliga bestreiten. Diese Erfahrung hat mich in der Reha motiviert, stärker als vorher auf den Platz zurückzukommen. Es steht mir eine Aufgabe bevor, die ich gerne annehme und für die ich mein Bestes geben werde“, so das Bietigheimer Talent.

Für Geschäftsführer Torsten Nick ist die Vertragsunterzeichnung der Jungnationalspielerin eine Bestätigung der guten Jugendarbeit der SG BBM. „Es freut uns sehr, dass sich Leonie für uns entschieden hat. Sie bringt auf ihrer Position alle Voraussetzungen mit, um auf Erstliganiveau erfolgreich zu sein. Gleichzeitig zeigt ihre Entwicklung auch, welch hochwertige Nachwuchsarbeit in Bietigheim geleistet wird. Die wiederholte Auszeichnung mit dem Jugendzertifikat der Handball Bundesliga Frauen (HBF) bescheinigt dies“, so Nick.