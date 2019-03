Wasserball SVB feiert im elften Saisonspiel den ersten Erfolg

Darmstadt / bz

Im Duell der bislang noch punktlosen Mannschaften holten sich die Zweitliga-Wasserballer des SV Bietigheim mit dem 12:7 (3:1, 2:2, 4:1, 3:3) beim WV Darmstadt 70 am elften Spieltag den ersten Saisonsieg. „Das war der erhoffte Befreiungsschlag. Wir haben viel richtig gemacht und absolut verdient die zwei Punkte geholt“, sagte SVB-Trainer Markus Köhler nach dem Erfolg seiner jungen Mannschaft. „Der Sieg war auch für die Moral wichtig. Wir konnten das erhoffte Zeichen setzen und beweisen, dass es uns möglich ist, auch auswärts Spiele zu gewinnen“, hob Julius Ulfers hervor. Der Bietigheimer Center war mit vier Toren erfolgreichster Werfer bei den robust auftretenden Gästen. Für Bietigheim war es seit dem Aufstieg 2017 der erste Auswärtserfolg in der Zweiten Bundesliga.

Der SVB, der durch aggressives Pressing Darmstadt nicht zum Spielaufbau kommen ließ, ging im ersten Viertel durch zwei Treffer von Ulfers und einem Tor von Felix Schaub mit 3:0 in Führung und erhöhte nach dem Anschlusstor der Darmstädter auf 4:1 durch Timo Haueisen. Das Team von Trainer Köhler hatte die stärkere Verteidigung, die besseren Ideen und die breiter besetzte Auswechselbank, trotz der Ausfälle von vier Spielern.

Die Antwort der Gäste auf zwei Tore der Hessen zum 3:4 waren drei Treffer zum 7:4. Beim 9:4, 10:5 und 11:6 lagen die Bietigheimer mit fünf Toren vorne und kamen zum ungefährdeten 12:7-Erfolg.

Mit dem Rückspiel gegen den WV Darmstadt 70 beginnt für den SV Bietigheim am 5. Mai die Freiluft-Saison im Badepark Ellental. In der Liga geht es für den SVB am 16. März mit dem Heimspiel im Campusbad in Ludwigsburg gegen den Tabellenführer SV Würzburg 05 weiter.

SV Bietigheim: Wildner, Schäffer; Oliver Färber (1 Tor), Ulfers (4), Nekola (1), Bölke, Menking, Büter, Schaub (1), Rasch (2), Schwuchow (1), Haueisen (1), Gansel (1).