Fußball SV Germania ist offensiv zu harmlos

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Mit einer 0:1-Heimniederlage ist der Fußball-Landesligist SV Germania Bietigheim in die Rückrunde gestartet. Während die Pfedelbacher von Beginn an mächtig Druck aufbauten und zu mehreren sehr guten Chancen kamen, taten sich die Gastgeber sehr schwer im Spielaufbau.

Dass Pfedelbach nicht schon in der ersten Halbzeit in Führung ging, lag vor allem an SVG-Keeper Jens Krüger, der gute Paraden zeigte. So war er bei Andreas Cebullas Freistoß (7.) ebenso zur Stelle wie in der 21. Minute, als er in einer Eins-gegen-eins-Situation Sieger gegen Nico Hütter blieb. Der SVG kam nur zu zwei halbwegs guten Möglichkeiten: Tobias Krüger köpfte nach einer Ecke aus zwölf Metern knapp über das Tor (13.), und Fabio Sprottes Schuss aus 20 Metern ging ebenfalls knapp drüber (20.). Davon abgesehen agierten fast nur die Gäste.

War Bietigheim einmal in Ballbesitz, war spätestens kurz vor dem gegnerischen Strafraum Schluss, da die Pfedelbacher sehr kompakt standen. Häufig machten es die Bietigheimer, die ohne etatmäßigen Stürmer begannen, den Gästen durch Fehlpässe einfach. In der 27. Minute hatten die Bietigheimer ein weiteres Mal Glück. Markus Schilling setzte einen Freistoß an den rechten Pfosten, von wo aus der Ball Jens Schmidgall direkt vor die Füße sprang. SVG-Torhüter Krüger war jedoch zur Stelle und hielt das 0:0 fest. Torlos ging es auch in die Pause.

Pfedelbachs Jokertor zählt nicht

Kurz nach dem Seitenwechsel lag der Ball dann aber im Bietigheimer Tor. Der Jubel über den Treffer des eingewechselten Michael Blondowski kam jedoch zu früh, da Schiedsrichterin Miriam Dreher eine Abseitsposition des Schützen erkannt hatte. Alle Proteste der Hohenloher blieben erfolglos. Der SVG bemühte sich und kam nun besser ins Spiel. Zwingende Chancen ergaben sich aber nicht. So hatte TSV Keeper Dennis Petrowski bei Marc Agyemangs Schuss (57.) keine große Mühe.

Nach einem groben Foul sah Bietigheims Robin Faber in der 59. Minute die Rote Karte. Somit agierten die Gastgeber in der letzten halben Stunde in Unterzahl. Zwar bemühten sich die Bietigheimer, doch war allzu oft kein Durchkommen gegen die Abwehr des TSV Pfedelbach. Schließlich gelang Blondowski doch noch der entscheidende Treffer zum 0:1 (65.), als er aus 13 Metern nur noch einschieben musste.

In der Schlussphase drängte der SVG noch einmal nach vorne, blieb jedoch wie zuvor ohne Erfolg. So mussten die Germanen im ersten Punktspiel des Jahres eine Niederlage hinnehmen. Damit rutschte der Aufsteiger auf Platz sieben ab und hat nun nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

„In der ersten Halbzeit müssen wir uns bei Jens Krüger bedanken, dass er uns vor dem Rückstand bewahrt hat“, meinte Trainer Matthias Schmid. „Unser Problem war, dass wir uns kaum Chancen herausspielen konnten. Wir haben uns zu viele Fehlpässe geleistet. Der Sieg für Pfedelbach war verdient“, fand der SVG-Coach. Mit seinem Platzverweis habe Robin Faber der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, so Schmid. „Es war, glaube ich, schon der fünfte Platzverweis für einen unserer Spieler in dieser Saison. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.“