Schwimmen SV Bietigheim sichert sich 28 Medaillen

Stuttgart / ms

Bei den württembergische Meisterschaften der Jugend C, B, A, Junioren und offene Klasse haben die Schwimmer des SV Bietigheim kräftig abgesahnt: 6 Gold-, 8 Silber- und 14 Bronzemedaillen sowie vier Starts in den offenen Finals waren die Ausbeute. Zu den Wettkämpfen in Untertürkheim traten 49 Vereine mit 433 Schwimmern an.

Felix Grieb (Jahrgang 1999) sicherte sich den Titel über 400 Meter Freistil sowohl in der Juniorenwertung als auch in der offenen Wertung. Über 200 Meter Lagen wurde er Zweiter bei den Junioren und Dritter in der offenen Klasse. Seinen Medaillensatz vervollständigte er mit Bronze in der Juniorenwertung über 200 Meter Schmetterling. Zwei Meistertitel erkämpfte sich Maya Werner (2005) über 400 Meter Freistil und 200 Meter Rücken, wo sie sich als Vorlaufschnellste für das offene Finale qualifizierte. Knapp verpasste sie hier als Vierte einen Podestplatz. Drei weitere Bronzemedaillen erreichte sie über 50 Meter Freistil sowie 50 und 100 Meter Rücken. Finn Tuschick (2002) freute sich über Gold über 50 Meter Brust, Silber über 50 Meter Freistil und Bronze über 100 Meter Freistil.

Ebenfalls einen württembergischen Meistertitel errang Lukas Gelser (2002) über 100 Meter Freistil. Silber über 50 Meter Freistil teilte er sich mit seinem Teamkollegen Finn Tuschick. Beide schlugen in einem packenden Rennen exakt in derselben Zeit an. Kiana Becker (2006) konnte zweimal Silber über 400 Meter Freistil und 200 Meter Rücken sowie Bronze über 50 Meter Rücken mit nach Hause nehmen.

Grieb startet bei DM in Berlin

Rückenspezialist Marvin Langjahr (2003) sicherte sich Silber über 50 Meter Rücken sowie Bronze über 200 Meter Rücken und 100 Meter Rücken. Silber über 50 Meter Schmetterling und Bronze über 50 Meter Freistil erkämpfte sich Kurzstreckentalent Thilo Hanso (2003). Weitere Medaillen für den SV Bietigheim holten Peter Schneider (2006) mit Silber über 400 Meter Freistil, Lilian Velija (2003) mit Bronze über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling, Sabrina Karle (2001) mit Bronze über 200 Meter Brust sowie Caroline Kaiser (2006) mit Bronze über 400 Meter Freistil. Der Bietigheimer Trainer Marcel Langjahr zeigte sich mit der Saisonabschlussleistung seines Teams „äußerst zufrieden“. Mit Beginn der Sommerferien schickt er sein Team nun nach einer erfolgreichen Saison in die wohlverdiente Trainingspause. Vorher gilt es aber noch Felix Grieb die Daumen zu drücken. Er vertritt den SV Bietigheim bei den offenen deutschen Meisterschaften (19. bis 22. Juni) in Berlin.