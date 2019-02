Eishockey Stürmische Steelers in Playoff-Form

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Vielleicht sollten die Bietigheim Steelers künftig öfters in die Valentinstags-Trikots mit den knallpinken Spielernamen und Nummern sowie den Blumenmotiven schlüpfen. Auch wenn die Farbe der Beflockung und das Muster gewöhnungsbedürftig sind – das Outfit hat dem DEL2-Meister am Freitagabend Glück gebracht. Die Mannschaft aus dem Ellental gewann beim Tag der Bietigheimer Zeitung das Schwabenduell gegen den bisherigen Tabellenzweiten Ravensburg Towerstars verdient mit 4:1 und machte im Kampf um den anvisierten vierten Rang (oder besser) weiter Boden gut. Denn der aktuelle Vierte EC Bad Nauheim patzte in Deggendorf (1:2 nach Verlängerung) und hat nur noch einen Punkt Vorsprung. Mit einem Sieg am Sonntag (18.30 Uhr) beim Tabellennachbarn im Hessischen würden die Steelers also an Bad Nauheim vorbeiziehen.

Fakt ist: Das Team von Trainer Hugo Boisvert nähert sich im Endspurt der Hauptrunde mit strammen Schritten seiner Playoff-Form. Am Dienstag hatte es schon beim 7:4 in Bad Tölz den dortigen Löwen mit zielstrebigem und temporeichem Power-Eishockey im letzten Drittel den Zahn gezogen. In diesem Stil machte Bietigheim vor den 2895 Zuschauern in der EgeTrans-Arena gegen Ravensburg weiter.

Beim 1:0 in der sechsten Minute stand einmal mehr die wieder aufblühende Reihe mit Shawn Weller, Tyler McNeely und Norman Hauner auf dem Eis. Letzterer luchste Kilian Keller tief im Towerstars-Drittel den Puck ab und ließ Jonas Langmann im Gästekasten keine Abwehrchance. Die Oberschwaben, die mit einigen grippegeschwächten Profis aufliefen – am Mittwoch hatte ihr Coach Rich Chernomaz gerade mal zehn Feldspieler zu einer Übungseinheit begrüßen dürfen – hielten nach Kräften dagegen. Der Lohn war der Ausgleich. Den Schuss des Ex-Bietigheimers Robin Just wehrte Steelers-Goalie Ilya Sharipov noch mit dem Schoner ab, doch Mathieu Pompei, der SCB-Kapitän Nicolai Goc mit seinem schnellen Antritt abgehängt hatte, staubte zum 1:1 ins kurze Eck ab (16.).

Ein weiteres Abstaubertor bescherte den Hausherren 52 Sekunden vor Drittelende die erneute Führung: Nachdem Langmann gegen Benjamin Zientek in höchster Bedrängnis gerettet hatte, erfasste Dennis Swinnen blitzschnell die Situation und setzte die Scheibe zum 2:1 ins Netz. Die Schiedsrichter Christoffer Hurtik und Benjamin Hoppe zogen den Videobeweis zu Rate – und gaben den Treffer.

Im Mitteldrittel wurde aus dem Bietigheimer Sturm ein Orkan. Symptomatisch für den Offensiv-

elan des Titelverteidigers war das Tor zum 3:1: Im Spiel fünf gegen fünf zog die dritte Reihe ein Powerplay auf, bei dem den Gästen Hören und Sehen verging – und Marcus Sommerfeld schloss den Angriff mit dem dritten Steelers-Treffer ab (25.). Ausgerechnet Langmann, bis dahin der beste Akteur der Gäste, patzte beim vierten Bietigheimer Tor. Der Schlussmann erwischte bei seinem Klärungsversuch hinter dem Gehäuse die Scheibe nicht richtig, Topscorer Matt McKnight ging dazwischen, legte zurück auf Alexander Preibisch, und der erledigte ohne viel Mühe den Rest zum 4:1 (35.).

Erster Dämpfer für Chernomaz

Diesen Vorsprung ließen sich die Steelers nicht mehr aus der Hand nehmen, auch wenn sie nun zwei Gänge zurückschalteten, um für das wichtige Duell am Sonntag in Bad Nauheim Kräfte zu schonen. Die Towerstars waren an diesem Abend zu platt und zu schwach für ein Comeback. Weitere Treffer fielen nicht mehr, und so war nach 60 Minuten die erste Ravensburger Niederlage unter Chernomaz besiegelt. Der Coach hatte zuvor mit seinem neuen Team drei knappe Siege geholt. Für Bietigheim war es hingegen der dritte Sieg in Folge.

„Wir haben sehr gut gespielt und sehr gut füreinander gekämpft. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und sehr zufrieden mit den drei Punkten“, bilanzierte Boisvert. „Das Spiel heute war für uns wie eine Playoff-Partie. So müssen wir weitermachen.“