BMX Stindl bleibt unter der 34-Sekunden-Schallmauer

Ingersheim / cb

Beim fünften und sechsten Lauf der BMX-Bundesliga in Ingersheim haben die Fahrer mit ihren 20 bis 24 Zoll bereiften Rädern einmal mehr „Körperbeherrschung pur“ gezeigt. Davon konnten sich die Zuschauer selbst überzeugen die den Weg zur BMX-Bahn des gastgebenden MSC Ingersheim eingeschlagen hatten. Bei schönstem Wetter und auf einer perfekt präparierten BMX-Strecke fuhren die Teilnehmer um die Pokale und das Preisgeld. Aus ganz Deutschland waren mehr als 280 Teilnehmer je Renntag gemeldet.

Lob von der Rennleitung

Der Rennablauf mit den neu beschichteten Kurven und dem einzig rein elektrisch betriebenen Startgate Deutschlands wurde von der verantwortlichen Rennleitung des BDR mit einem Wort beschrieben: „Perfekt.“ Schnelle Rennen waren auf der trockenen Strecke angesagt. In den Altersklassen Riders (7 bis 8 Jahre) bis hin zu den Beginners (15 Jahre und älter) wurde um jeden Zentimeter bis ins Ziel gerungen. In der Klasse Beginners 11 bis 12 fuhr der Ingersheimer Lenny-Elvis Fill an beiden Renntagen den zweiten Platz ein. Tim Frölich verpasste in dieser Klasse mit dem vierten Platz an beiden Tagen das Podest nur knapp. Joachim Friedrich wurde zum Auftakt Dritter in der Klasse 15 Jahre und älter.

In der Lizenzklasse der 24-Zoll-Cruiser musste sich die Ingersheimerin Ina Schweikert durch die Klassenzusammenlegung mit den Herren 50 und älter messen. Mit einem dritten Rang bot sie den „alten Herren“ gut Paroli.

In den 20-Zoll-Klassen der Lizenzfahrer erreichte der MSCler Emil Brosz bei den Jungs im Alter von 9 und 10 Jahren das Finale. Er belegte am zweiten Renntag den achten Platz. Bei den Jungs 13 bis 14 Jahren hielt Max Kofink die Ingersheimer Fahne hoch. In Abwesenheit der grippekranken Familienmitglieder sicherte er sich am ersten Wettkampftag Platz zwei und im Finale den fünften Rang.

Auch Luca Schwinger kam bei den Männern 17 bis 29 als Dritter aufs Podest. In Abwesenheit des Ingersheimer Lokalmatadors Philip Schaub, der sich zu Saisonbeginn eine langwierige Verletzung zugezogen hatte und der als Favorit auf seiner Heimbahn ins Rennen gegangen wäre, entwickelte sich die höchste und schnellste Klasse der männlichen Elite zu einem rein baden-württembergischen Duell. Am ersten Tag hatte der Markgröninger Tobias Meyer im Finale die Nase vorn, und am zweiten holte sich Kay Stindl von der Skizunft Kornwestheim mit seinem Sieg das höchste Preisgeld ab. Stindl unterbot mit einer Zeit von 33,991 Sekunden als einziger Starter die 34-Sekunden-Schallmauer und fuhr die schnellste Zeit an beiden Renntagen. Mit dem siebten und achten Lauf findet die diesjährige Bundesliga-Serie am 29. und 30. September in Kornwestheim ihren Abschluss.