Eishockey Steelers zeigen tolle Moral

Heilbronn / Jan Simecek

Am Ende war das Derby zwischen den heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) hochdramatisch. Die Falken gewannen im dritten Anlauf in dieser Saison das erste Nachbarschaftsduell mit 4:3 nach Penaltyschießen. Wer allerdings die ersten 40 Minuten des Spiels gesehen hatte, hätte kaum an eine solche Dramatik geglaubt.

Eines konnte man den Bietigheim Steelers nie absprechen: den Willen noch irgend etwas zu reißen. Allein der Glaube fehlte nach 40 Minuten, dass da noch etwas gehen könnte. Zu ideenlos wirkte das Team von Trainer Hugo Boisvert gegen eine von Alexander Mellitzer erstklassig eingestellte Heilbronner Mannschaft. Die Automatismen griffen einfach nicht bei Bietigheim, weil Mellitzer den Gegner gut beobachtet hatte und die üblichen Passwege konsequent zustellen ließ. Die Grün-Weißen wirkten ein bisschen wie ein zahnloser Tiger auf der Jagd.

Dazu kam, dass die Gastgeber die wenigen Fehler der Steelers gnadenlos bestraften. In der 17. Minute ging es nach einem schlampigen Pass von Alexander Preibisch ganz schnell. Zwei Pässe und Kevin Lavallee stand frei und netzte zum 1:0 ein. Von den Steelers war bis dato nichts zu sehen und nach dem ersten Seitenwechsel war zwar ein Bemühen zu erkennen, doch bei einem Konter fingen sie sich gleich nach 39 Sekunden das 0:2 durch Marcus Götz ein.

Bietigheim brauchte lang, um sich von diesem erneuten Nackenschlag zu erholen. Etwas besser wurde es ab dem einzigen Powerplay ab der 31. Minute. Kurz vor deren Ablauf hatte Frederik Cabana nach einer Abwehr von Mirko Pantkowski plötzlich das offene Tor vor sich, traf aber nur das Außennetz. Dafür schlug dann Heilbronn noch einmal eiskalt zu. In der 35. Minute ließ Pascal Grosse Lavallee zu viel Zeit und Raum, um einen Pass auf Justin Kirsch zu spielen. Der zog direkt ab und traf irgendwie zwischen Sinisa Martinovic und dem Pfosten, wo eigentlich gar kein Platz war.

Der zweimalige Derbysieger war nun eigentlich mausetot, doch eine tolle Einzelaktion von Willie Corrin brachte die Bietigheimer zurück ins Spiel. Mit einer Drehung ließ er zwei Falken ins Leere laufen, spielte einen Doppelpass mit Shawn Weller und hob die Scheibe über die Schulter von Pantkowski (38.). Die Hoffnung lebte nun, auch wenn es in der 47. Minute den nächsten Rückschlag gab, als Max Prommersberger einen Schuss in die Kniekehle bekam und vom Eis musste.

Steelers am Schluss besser

Was spielerisch nicht ging, wurde nun oft über individuelle Klasse wettgemacht. So stach Cabana in der 52. Minute in Unterzahl einen Querpass der Heilbronner aus, ging auf und davon und erzielte den 2:3-Anschlusstreffer. Nun wankten die Heilbronner und Bietigheim setzte sich stellenweise richtig im gegnerischen Drittel fest. Wie in der 55. Minute, als Corrin die Scheibe so lange durch die Angriffszone führte, bis er den passenden Mitspieler fand. Ein Pass an den linken Bullykreis, ein Direktschuss von Marcus Sommerfeld und es stand 3:3. Die Verlängerung musste die Entscheidung bringen. Da hatte Bietigheim die klar besseren Chancen, aber selbst in der allerletzten Sekunde ließ sich Pantkowski nicht mehr überwinden. In der Lotterie Penaltyschießen zogen die Steelers schließlich den Kürzeren - auch weil Norman Hauner nur den Pfosten traf.