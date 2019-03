Eine völlig verrückte Partie war Spiel sechs im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) zwischen den Dresdner Eislöwen und den Bietigheim Steelers. Trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung musste das Team von Trainer Hugo Boisvert in die Verlängerung und unterlag dann mit 6:7.

Die Dresdner ließen ihren Worten, um ihr Leben kämpfen zu wollen, gleich einmal Taten folgen. Vom Eröffnungsbully weg machte das Team von Trainer Bradley Gratton Druck auf das Tor von Ilya Sharipov. Zunächst bekam er allerdings keine unlösbare Aufgabe. Dies änderte sich in der fünften Minute, als der Puck plötzlich bei Timo Walther landete. Der hielt aus spitzem Winkel einfach mal drauf und traf genau in den langen Torwinkel.

Steelers schlagen eiskalt zurück

Nach einer ersten Chance von Frederik Cabana mussten die bis dato nur 13 Steelers-Anhänger – der Fanbus sprang nach einer Pause am Rasthof Vogtland nicht mehr an – im Gegenzug noch einmal tief durchatmen, als Sharipov gerade noch ein Fitzelchen Beinschiene an einen Schuss von Jordan Heywood brachte (7.).Das Boisvert-Team war dagegen eiskalt. Bis zur zehnten Minute hatten die Weiß-Grünen noch nicht viel zustande gebracht, dann zog Yannick Wenzel einfach mal ab, traf aber Mitspieler Shawn Weller. Der reagierte blitzschnell und schob den Abpraller mit der Rückhand an Eisenhut vorbei. Und es kam noch besser. Beim nächsten Angriff war Cabana nicht von der Scheibe zu trennen, fuhr so lange ums Dresdner Tor, bis er die entscheidende Lücke fand und zum 2:1 einnetzte.

Das zweite Drittel war zunächst recht ereignisarm, weil die Steelers mit dem Selbstbewusstsein der Führung hinten gut abriegelten. Gleich zu Beginn gelangen sogar in Unterzahl zwei erfolgsversprechende Konter, bei denen Matt McKnight jedoch in Eisenhut seinen Meister fand. Bei einem dritten Konter in der 28. Minute legte der Goldhelm dann zurück auf Marcus Sommerfeld, von dem er den Puck erhalten hatte. Und der hatte das komplett offene Tor vor sich und schob zum 3:1 ein. Fünf Minuten danach kam noch einmal Glück dazu, als Benjamin Zientek ganz allein im gegnerischen Drittel unterwegs war, die Scheibe zunächst verlor, sie aber zurückeroberte und von hinter der Torlinie Eisenhut so an den Schoner schoss, dass das Spielgerät ins Netz abprallte 4:1.

Die Partie schien vorentschieden, doch in doppelter Überzahl – den Steelers unterlief in Unterzahl ein Wechselfehler – fand Dresden doch eine Lücke und war fortan wieder so heiß, wie zu Beginn. Nur 110 Sekunden später nutzte Thomas Pielmeier einen Bietigheimer Scheibenverlust an der eigenen blauen Linie, überwand Sharipov von halblinks ins lange Eck. Und es kam aus Bietigheimer Sicht noch schlimmer. 38 Sekunden vor Drittelende zog Tomas Schmidt von der blauen Linie ab, traf mit einem Sonntagsschuss in den rechten Winkel.

Das Schlussdrittel wogte hin und her. Zunächst drückte Zientek auf Zuspiel von Cabana die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie (43.). Dann wiederholte Schmidt seinen Sonntagsschuss (46.). Diesmal hörte man sogar noch das Torgestänge. Irgendwie waren die Steelers kurz geschockt und kassierten nur 15 Sekunden später sogar das 5:6 durch Pielmeier. Dann scheiterte Preibisch mit seinem dritten Konter am rechten Pfosten (51.). In der 53. Minute machte es Benjamin Hüfner Schmidt nach, zog nach gewonnenem Bully direkt von der blauen Linie ab. Er traf zunächst nur den Pfosten, von dort prallte der Puck aber an Eisenhut und dann ins Netz. Max Prommersberger hatte schließlich die größte Chance, das Spiel zu entscheiden, schoss aber völlig frei den Dresdner Schlussmann an (55.).

So ging es in die Verlängerung. Ohne Cabana auf dem Eis, der sieben Sekunde vor Ende des zweiten Drittels einen Schläger ins Gesicht bekam und wie vom Blitz gefällt umfiel. Er kam zwar auf die Bank, spielte aber nicht mehr. So war er nur Zuschauer in einer Overtime, in der es immer wieder schnell in die eine oder andere Richtung ging. Bis McKnight in der 72. Minute einen Fehlpass spielte, Dresden mit zwei Stürmern gegen einen Verteidiger fahren konnte und Aleksejs Sirokovs die Scheibe auf Zuspiel von Walther in den rechten Winkel hob. Das alles verpasste der Großteil der Steelers-Fans, weil der Bus eine zweite Panne hatte und 28 Kilometer vor Dresden endgültig liegenblieb. Immerhin konnten sie aber den Livestream im Internet verfolgen. Und am Sonntag (17 Uhr) können sie dann in der EgeTrans-Arena die alles entscheidende Partie hoffentlich auch vor Ort verfolgen.