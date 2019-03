Die Bietigheim Steelers haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) ihren Heimvorteil eingebüßt. Sie verloren am Freitagabend das dritte Kräftemessen mit den Dresdner Eislöwen 1:5 und liegen in der Best-of-Seven-Serie nach drei Spielen nun mit 1:2 hinten. Bereits am Sonntag (17 Uhr) hat der Titelverteidiger aus dem Ellental die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen. „Es ist noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir am Sonntag in Dresden gewinnen. Die Jungs werden bereit sein“, zeigte sich Bietigheims Trainer Hugo Boisvert kämpferisch.

Boisvert wechselt die Torhüter

Drei Überraschungen hatte es bereits vor dem ersten Bully gegeben: Erstens zeichnete das Fachblatt „Eishocky News“ Steelers- Stürmer Norman Hauner als Spieler des Monats Februar aus, zweitens wurde Bastian Steingroß für 900 Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse geehrt, und drittens nahm Boisvert einen Torwart-Wechsel vor, was in den Playoffs eher unüblich ist: Für Ilya Sharipov rückte Routinier Sinisa Martinovic zwischen die Pfosten. Sharipov hatte in den ersten beiden schwäbisch-sächsischen Duellen insgesamt zehn Gegentore kassiert und nur eine Fangquote von 81 Prozent geschafft. „Wir haben den Vorteil, zwei sehr gute Torhüter zu haben – und haben Vertrauen in beide“, begründete Boisvert das Wechselspiel im Kasten.

Dresdens Coach Brad Gratton vertraute hingegen wie gehabt auf Marco Eisenhut, der im ersten Viertelfinalspiel in der EgeTrans- Arena noch acht Tore kassiert hatte – das neunte Gegentor beim 6:9 vor einer Woche war ein „Emp­ty Net Goal“, ein Treffer in den leeren Kasten, gewesen.

Diesmal lief Eisenhut zur Galaform auf und machte reihenweise beste Bietigheimer Chancen zunichte. 13:9 lautete das Torschuss-Verhältnis im ersten Drittel. Doch nach 20 Minuten stand es 1:0 für Dresden. In der 15. Minute wehrte „Silo“ Martinovic einen Schuss von Steven Rupprich zur Seite ab, und der darauf spekulierende Christian Billich hatte nun leichtes Spiel und schob die Scheibe aus kurzer Distanz ins Netz. Glück hatte der Meister außerdem, dass Verteidiger Max Prommersberger bei seiner Rettungsaktion nur den eigenen Pfosten traf (11.).

Unglücklich kam aus Bietigheimer Sicht dafür das zweite Dresdner Tor zustande: Matt McKnight wollte kurz vor dem Steelers-Gehäuse klären und schoss Martinovic an, den abprallenden Puck versenkte sein Dresdner Topscorer-Kollege Jordan Knackstedt. Die Eislöwen waren nun das aktivere Team, während die Steelers Probleme hatten, den Spielfluss aus dem ersten Durchgang in den zweiten mitzunehmen. Dies änderte sich mit dem zweiten Powerplay. Das Heimteam bekam wieder Oberwasser, doch wieder meinte es Glücksgöttin Fortuna nicht gut mit dem Hauptrundenzweiten. Diesmal scheiterte Steingroß mit einem Fernschuss am rechten Pfosten (32.).

Hauner muss verletzt vom Eis

Zusätzliche Emotionen brachte Stefan Della Roveres grober Check von hinten an Steelers-Publikumsliebling Alexander Preibisch in die Begegnung. Sofort entwickelte sich auf dem Eis eine Rauferei. Als Höhepunkt gab Benjamin Hüfner dem Dresdner Timo Walther Saures und rang ihn nieder – klarer Punktsieg Bietigheim. Della Rovere jedenfalls kam mit einer Zwei-plus-Zehn-Strafe davon. Benjamin Zientek rächte das Foul an seinem Sturmpartner Preibisch kurz darauf auch sportlich: Er ließ sich auch vom Haken seines Gegenspielers Knackstedt nicht aufhalten und verlud Eisenhut zum 1:2-Anschluss (34.). Kurz darauf war für Hauner vorzeitig Feierabend – der formstarke Angreifer musste nach einem Hüftcheck eines Dresdners verletzt vom Eis und kam auch nicht mehr zurück.

Della Rovere zieht Weller am Bart

Im Schlussdrittel rannten die Steelers, die ohne den verletzten Kapitän Nikolai Goc antraten, mit Vehemenz und Wut im Bauch an, aber immer wieder wurde Tausendsassa Eisenhut für sie zum Spielverderber – er verhinderte mit weiteren erstklassigen Paraden den Ausgleich.

Dafür führte einer der wenigen Entlastungsangriffe der Gäste zum 1:3: Tom Knobloch traf ins lange Eck (53.). Die Nickligkeiten nahmen weiter zu, und Della Rovere musste nach einem Check gegen den Kopf und Nacken mit seiner zweiten Zwei-plus-Zehn-Strafe vorzeitig duschen. Zuvor hatte er aber noch Weller provoziert und diesen am Bart gepackt. In der Schlussphase erhöhten die Eislöwen auf 5:1. Zweimal war der Ex-Bietigheimer Dennis Palka erfolgreich (58./59.). Der letzte Treffer des Abends gelang ihm mit einem Schuss ins leere Tor. „Der Eishockey-Gott war heute auf Dresdner Seite“, meinte Boisvert.