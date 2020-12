Eine schönere Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte hätten sich Danny Naud und Fabian Dahlem am Sonntagabend nicht wünschen können. Mit 3:0 setzten sich die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) bei den Eispiraten Crimmitschau, ihrem früheren Verein, durch. In der v...