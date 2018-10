Eishockey Steelers spielen schlauer als die Lausitzer Füchse

Weißwasser / bz

Eine schönere Rückkehr an die langjährige Wirkungsstätte hätte sich Florian Proske wohl nicht vorstellen können. Trainer Hugo Boisvert schenkte dem Förderlizenzspieler aus Nürnberg im DEL2-Gastspiel bei dessen Ausbildungsverein Lausitzer Füchse das Vertrauen im Tor – und auf Anhieb feierte Proske mit den Bietigheim Steelers einen Shutout: 3:0 hieß es am Ende für den Titelverteidiger aus dem Ellental. Zur Krönung des Tages wurde der 22-jährige Goalie auch noch als bester Gästespieler ausgezeichnet. So wie auch sein Füchse-Kollege Maximilian Franzreb, der am Freitag beim 2:9 in Ravensburg noch vier Gegentreffer kassiert hatte und dann ausgewechselt worden war.

Während sich der Klub aus Sachsen die fünfte Pleite in Serie einhandelte und nach einem punktlosen Wochenende vom ersten auf den dritten Platz zurückfiel, zeigten sich die Steelers gut erholt von der 2:4-Heimniederlage am Freitag gegen die Löwen Frankfurt. Sie fingen fingen vor den 2105 Zuschauern in der Eisarena Weißwasser zwar nervös an, legten dann aber bis zum Schluss eine konzentrierte und disziplinierte Vorstellung hin. Die Kritik von Boisvert, der nach dem Frankfurt-Spiel noch die Leistungsschwankungen während der Partie moniert hatte, waren bei den Profis offenbar auf offene Ohren gestoßen

Bietigheim trat wie gehabt ohne die verletzten Ilya Sharipov und Shawn Weller sowie den kranken Youngster Fabjon Kuqi an. In der neunten Minute gelang dem formstarken Yannick Wenzel mit einem Hammerschuss ins lange Eck die 1:0-Führung. Der Meister spielte schlauer und besser zusammen als die Füchse, die sich allzu oft in Einzelaktionen verstrickten.

Der zweite Steelers-Treffer fiel im Powerplay: Franzreb wehrte einen Schuss von Marcus Sommerfeld von der blauen Linie nach vorne ab – genau vor den Schläger von Norman Hauner, der sich den Puck noch zurechtlegte und dann zum 2:0 abschloss (25.). Auch von den kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern Jens Steinecke und Volker Westhaus ließen sich die Schwaben nicht ins Bockshorn jagen. Den 3:0-Endstand besorgte Topscorer Matt McKnight mit einem Schuss ins leere Tor, nachdem die Lausitzer Franzreb vom Eis genommen hatten (58.).

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und darüber, wie wir nach der ärgerlichen Niederlage gegen Frankfurt gespielt haben. Die Jungs waren bereit, trotz der langen Fahrt“, sagte Boisvert. Sein Gegenüber Corey Neilson zog dagegen ein langes Gesicht. „Es ist nicht nett, zu Hause mit 0:3 zu verlieren“, meinte der Füchse-Trainer und attestierte seinem Team, das ohne die Berliner Top-Verstärkungen Maximilian Adam und Vincent Hessler auskommen musste, „eines der bisher schlechtesten Spiele“ in dieser Runde Vom Gegner aus dem Ellental zeigte sich Neilson dagegen begeistert: „Bietigheim ist eines der besten Teams der Liga – physisch, schnell und gut gecoacht.“