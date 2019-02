Eishockey Steelers spielen die Füchse zwei Drittel lang an die Wand

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Mit einer absolut überzeugenden Leistung haben die Bietigheim Steelers die Lausitzer Füchse mit 5:1 besiegt und damit vom dritten Rang der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) verdrängt. Nachdem Frankfurt 2:5 in Bayreuth verlor und Ravensburg zuhause mit 3:4 gegen Bad Tölz den Kürzeren zog, ist mit einem Sieg am Sonntag in Frankfurt und Schützenhilfe der Füchse gegen Ravensburg sogar der Sprung an die Spitze möglich.

Nachdem die Gastgeber schon nach neun Sekunden eine Strafzeit gegen Max Prommersberger überstehen mussten, gaben sie anschließend richtig Gas. Eine Dopppelchance durch die dritte Reihe mit Max Lukes, Marcus Sommerfeld und Rene Schoofs (4.) sowie zwei gute Gelegenheiten für Kapitän Nikolai Goc (6. und 8,) zeigten schnell, dass das Team von Trainer Hugo Boisvert nicht gewillt war, irgendeinen Zweifel am vierten Platz (oder besser) aufkommen zu lassen. Wenig später klingelte es auch schon im Kasten von Jason Kasdorf. Norman Hauner drückte einen Rückhandversuch von Tyler McNeely am kurzen Pfosten über die Linie (9.). McNeeley selbst legte 96 Sekunden später in Überzahl nach.

Weißwasser musste nach dem Rückstand kommen, tat dies auch, konnte gegen eine extrem gut gestaffelte Bietigheimer Abwehr aber kaum Gefahr generieren. Und mit Beginn des zweiten Drittels lief die Partie wieder wie zuvor. Zwar konnten die Steelers eine 51-sekündige doppelte Überzahl nicht nutzen, und auch anschließend mit einem Mann mehr traf Hauner nur den Außenpfosten (22.), doch fortan waren die Gastgeber wieder klar tonangebend. Die Füchse kamen kaum einmal zu Entlastung, und es war nur logisch, dass die extrem physisch auftretenden Steelers in der 24. Minute auf 3:0 erhöhten. Alexander Preibisch stand nach einem geblockten Schuss von Willie Corrin goldrichtig und überwand Kasdorf.

Selbst als es nach 40 Minuten 5:0 stand, konnten sich die Gäste aus der Lausitz nicht über die Höhe beschweren. Zu überlegen spielte einfach die Boisvert-Truppe und erzwang die Tore gnadenlos. Egal, ob in der heißen Zone vor dem Tor oder von der blauen Linie – die Steelers erzeugten einen enormen Druck. Die beiden Treffer fielen dann auch aus einer Kombination von beidem. Beide Male zog Prommersberger von der blauen Linie ab. Im ersten Fall stoppte Matt McKnight den Abpraller von Kasdorf mit dem Schlittschuh und drückte ihn anschließend mit dem Schläger über die Linie (39.). Und als schon Alle mit der zweiten Pausensirene rechneten, rettete Prommersberger sein Team mit einem unglaublichen Hammer von der blauen Linie vor dem Abseits. Die Scheibe prallte hinter dem Tor an die Bande, kam auf der anderen Seite wieder vor, wo Sommerfeld goldrichtig stand (40.).

Erst im Schlussdrittel ließ es Bietigheim ruhiger angehen. Weißwasser konnte sich nun des öfteren befreien und sogar gelegentlich im Angriffsdrittel festsetzen. Aus einer solchen Situation heraus fiel dann in der 48. Minute der Ehrentreffer durch einen Sonntagsschuss von Luis Rentsch, der genau in den rechten Winkel passte. Mehr ließen die Gastgeber nicht mehr zu. Selbst unternahmen sie auch keine allzu großen Anstrengungen mehr, Konstantin Kessler, der in den letzten 20 Minuten im Füchse-Tor stand, zu überwinden. Das war aber auch gar nicht mehr nötig, denn das Spiel und der Sieg waren auch so sehr beeindruckend. Einziger kleiner Wermutstropfen war, dass das Überzahlspiel besser sein hätte können.