Ungewohnt lange war die Pause zwischen Spiel zwei und drei in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). Gewohnt sind die Kufencracks eigentlich einen Zwei-, Drei-Tages Rhythmus. An diesem Freitag (20 Uhr) treffen nun aber die Bietigheim Steelers und die Dresdner Eislöwen nach fünf Tagen Pause zum dritten Mal aufeinander.

„Es ist ein seltsames Gefühl durch diesen komischen Spielplan“, verrät Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch. Um diesem entgegen zu wirken, hatte die Mannschaft am Mittwochabend noch ein Teamevent. Alle zusammen waren in Hohenhaslach zum Bogenschießen. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist super. Alle sind heiß auf Dresden“, berichtet Schoch vom gemeinsamen Abend.

An neun von elf Toren beteiligt

Für die Mannschaft wirke das Duell gegen die Eislöwen durch die lange Pause wie eine neue Serie. „Da es ohnehin unentschieden steht, spielen wir jetzt eben eine Best-of-Five-Runde“, so der Steelers-Geschäftsführer. Und die Mannschaft hat sich viel vorgenommen. Zur Umsetzung muss sie allerdings die Dresdner Top-Reihe besser ausschalten. Mindestens einer aus der Formation Jordan Knackstedt, Nick Huard und Stefan Della Rovere war an neun der bislang elf Dresdner Treffer beteiligt.

Dass für die Partien am Wochenende die Schiedsrichter wechseln, kann da nur von Vorteil sein. „In der Videoanalyse haben wir noch einmal gezeigt, dass Dresden sehr unsauber und unfair spielt“, berichtet Schoch. Er hofft, dass das Gespann Patrik Gogulla/Carsten Lenhart in dieser Hinsicht aufmerksamer als das bisherige Duo ist. Die Unparteiischen Mischa Apel und Fynn-Marek Falten hätten zudem gegenüber Spielern spielentscheidende Fehler, wie die Strafe gegen Benjamin Hüfner vor dem 2:2 in Dresden, zugegeben. Insofern kann es da eigentlich nur besser werden.

Das Team von Trainer Hugo Boisvert will auf jeden Fall auf dem Eis zeigen, dass es nicht umsonst Titelverteidiger ist. Allerdings weiß man auch, dass Dresden alles andere als ungefährlich ist. Nicht umsonst galten die Sachsen vor der Runde als einer der Anwärter auf den Titel. Allerdings brachten die anderen Reihen bislang längst nicht den Druck aufs Eis, den die Top-Reihe entfacht. Und genau da liegt auch die große Hoffnung der Steelers. Denn bei Bietigheim kann nicht nur die immer wieder gelobte Reihe Tyler McNeely, Norman Hauner und Shawn Weller für Gefahr sorgen. Ganz im Gegenteil. Der neu formierte Angriff mit Frederik Cabana, Marcus Sommerfeld und Yannick Wenzel wusste schon ganz gut zu gefallen. Und dann ist da ja auch noch die Reihe um Liga-Topscorer Matt McKnight, Benjamin Zientek und Alexander Preibisch. Und mit einem rotierenden Center an der Seite sind auch Dennis Swinnen und Max Lukes nicht zu verachten.

Grosse vor dem Comeback

Sie müssen momentan auf ihren regulären Aufbauspieler Rene Schoofs verzichten, weil der in der Abwehr aushelfen muss. Denn neben Kapitän Nikolai Goc fehlte bislang auch Pascal Grosse im Defensivverbund. Zumindest Grosse trainiert aber wieder voll mit der Mannschaft und ein Einsatz am Wochenende ist zumindest im Bereich des Möglichen. Bei Goc wird es dagegen noch ein paar Tage dauern, bis er wieder eingreifen kann. Sobald er dabei ist, dürften die Steelers den Vorteil der größeren Tiefe im Kader haben.