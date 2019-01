Eishockey Steelers präsentieren sich gut erholt

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Gut erholt präsentierten sich die Bietigheim Steelers von der 0:2-Niederlage beim Schlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2), dem Deggendorfer SC. Gegen das neue Schlusslicht EHC Freiburg gewann die Mannschaft von Trainer Hugo Boisvert vor allem durch ein überragendes zweites Drittel mit 5:1.

Es war von Beginn an ein munteres Spiel mit hohem Tempo, vor den 3566 Zuschauern, die am Tag der vereine in die EgeTrans-Arena gekommen waren. Und es war vor allem ein wohltuend faires Spiel, bei dem die Unparteiischen insgesamt nur vier Strafzeiten verhängten. Dadurch wurde mehr Eishockey gespielt als gekämpft, was den technisch beschlageneren Gastgebern durchaus zu gute kam. Positiv wirkte sich auch aus, dass Coach Hugo Boisvert ein wenig an den Reihen gebastelt hatte. Statt sonst üblich die Weller-Reihe startete nun die McKnight-Reihe in die Partie, statt Marcus Sommerfeld, der in die dritte Formation beordert wurde, hatte Matt McKnight nun außer Alexander Preibisch Benjamin Zientek an seiner Seite.

Die erste Chance in einem zwar unterhaltsamen, aber chancenarmen ersten Drittel hatte die dritte Reihe, genauer Max Lukes, der die Scheibe aus kurzer Distanz mit der Rückhand knapp vorbei schaufelte. Er wechselte sich mit Yannick Wenzel ab, da Dennis Swinnen über das Wochenende angeschlagen aussetzen musste. In der vierten Minute kam das Tor von Leon Meder noch einmal durch die erste Reihe ordentlich in Bedrängnis, am Ende verfehlte jedoch Preibisch bei offenem Tor einen Abpraller.

Es wäre vermutlich torlos in die erste Pause gegangen, hätte nicht Freiburg in den letzten Sekunden eine kleine Konzentrationsschwäche gezeigt und Zientek einen genialen Steilpass über fast das gesamte Feld gespielt. Preibisch hatte sich in den Rücken der Abwehr gestohlen, lief nun allein auf Meder zu und schob ihm die Scheibe eiskalt durch die Schoner. 12,5 Sekunden standen nach der Aktion noch auf der Uhr. Im zweiten Drittel machten die Steelers genau da weiter. Nach zehn Sekunden hatte McKnight bereits die erste dicke Chance. In der 25. Minute stand es dann 2:0, als Rene Schoofs beim Versuch, einen Abpraller zu verwerten, auf den Torhüter geschoben wurde und Sommerfeld diesen Vorteil nutzte.

Zehn Minuten später waren die Steelers das erste Mal in Überzahl. Bastian Steingroß versuchte es mit einem Schlagschuss, doch Shawn Weller scheiterte im Nachschuss. Sekunden später versuchte es Steingroß erneut, diesmal stocherte Tyler McNeely die Scheibe über die Linie. Und vier Minuten später stand erneut Sommerfeld goldrichtig, netzte zum zweiten Mal ein.

Im Schlussabschnitt sah es zunächst so aus, als ob Freiburg noch einmal herankommen könnte. Christian Neuert traf durch einen Pressschlag mit Schoofs, der völlig unerwartet genau in den rechten Winkel flog (43.). Zwei Minuten später setzte sich Sergej Stas gegen zwei durch, traf aber nur die Latte. Als die Steelers aber in der 50. Minute im Anschluss an ein Überzahlspiel überhaupt nicht mit dem Powerplay aufhören wollten und Norman Hauner nach genialer Vorarbeit von Willie Corrin Jimmy Hertel, der im Schlussabschnitt zwischen den Pfosten stand, zum 5:1 überwand, war die Partie gelaufen. Freiburg ergab sich mehr oder weniger in den letzten Minuten in sein Schicksal.