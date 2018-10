Eishockey Steelers nutzen Überlegenheit nicht

Bietigheim-Bissingen / Von Jan Simecek

Es bleibt dabei. Die Bietigheim Steelers tun sich gegen die Freiburger Wölfe extrem schwer. Am Freitag unterlag das Team von Trainer Hugo Boisvert mit 2:4 gegen den bisherigen Tabellnneunten der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). „Wir machen zur Zeit keine einfachen Tore. Unsere Abschlüsse sind zu schlecht“, ärgerte sich Boisvert.

Die Partie begann verhalten. Freiburg startete so in die Partie, wie es unter Trainer Leos Sulak nach den Spielen der vergangenen Jahre zu erwarten war – defensiv und auf Konter lauernd. Erst nach fünf Minuten nahm das württembergisch-badische Derby langsam Fahrt auf, als Benjamin Zientek am langen Pfosten einen Pass von Yannick Wenzel haarscharf verpasste, oder als wenig später nach einem Schuss von Marcus Sommerfeld ein Abpraller von Wölfe-Torhüter Jimmy Hertel keinen Abnehmer fand.

Die Partie schien sich nun so zu entwickeln, wie es sich die Steelers-Fans unter den 3255 Zuschauern vorgestellt hatten. Doch die siebte Minute war gerade sechs Sekunden alt, da lag die Scheibe plötzlich hinter Förderlizenz-Torhüter Florian Proske, der erneut den Vorzug vor Sinisa Martinovic erhalten hatte. Und der sah irgendwie ganz alt aus, weil Nikolas Linsenmaier die Scheibe beim Schuss abgerutscht war und nun in Zeitlupentempo über Proskes Schoner hüpfte und über die Linie rutschte.

Das Boisvert-Team versuchte, direkt darauf zu reagieren, doch Freiburg zog sofort sein bekanntes, ganz enges Defensivsystem auf. Ein Schuss von Bastian Steingroß, den Matt McKnight gefährlich abfälschte (9.), war lange Zeit die einzige halbwegs zählbare Ausbeute der Gastgeber. Dafür verdiente sich Freiburg in der 15. Minute sein Tor nachträglich, hatte eine kurze Drangphase mit drei sehr guten Chancen, die mit einem Pfostenknaller von Stephan Seeger endete.

Das war irgendwie das Wecksignal für die Gastgeber. Die Angriffe wurden etwas zwingender, und Norman Hauner traf in der 17. Minuten das rechte Lattenkreuz. Ein Tor wollte zunächst nicht fallen. Deswegen kamen die Steelers wohl mit Wut im Bauch wieder aus der Kabine. Freiburg wurde regelrecht eingeschnürt. Nur 98 Sekunden nach Wiederbeginn schweißte Hauner den Puck aus dem rechten Bullykreis in den linken Giebel.

Chancen gab es nun beinahe im Sekundentakt, doch Hertel schien mit dem Teufel im Bunde zu sein. Egal, was Bietigheim versuchte, er war dran oder hatte zumindest das Glück auf seiner Seite. Auch als Hauner 150 Sekunden vor der zweiten Sirene plötzlich frei vor ihm stand, ahnte er wohl, dass der ihm die Scheibe durch die Hosenträger schieben wollte.

Im Schlussdrittel vergaßen die Gastgeber wieder, was sie zuvor so stark gemacht hatte. In der 47. Minute fiel dennoch das vermeintliche 2:1. Doch wie zuvor bei einem Puck, der klar vor der Bietigheimer Torlinie lag, bemühte das Schiedsrichtergespann den Videobeweis und gab den Treffer nicht, weil der Schuss von Tyler McNeely die Linie nicht vollständig überquert hatte. Und es kam noch dicker für die Steelers. In der 50. Minute fälschte Ex-Steeler Jannik Herm einen Schuss unhaltbar für Proske ab. Enrico Saccomani durfte dann auch noch frei im Slot schießen und versenkte die Scheibe neben dem rechten Pfosten zum 1:3 (54.).

Bietigheim versuchte, das Unheil abzuwenden. 156 Sekunden vor dem Ende nahm Boisvert seine Auszeit, holte Proske aus seinem Kasten. Wenige Sekunden später verlor sein Team aber den Puck und hatte Glück, als er gegen den Pfosten trudelte. McKnight machte es so 105 Sekunden vor der Sirene noch einmal spannend. Doch wenige Sekunden nach dem Bully ging Proske erneut raus, wieder verloren die Steelers die Scheibe, und wieder trudelte sie gegen den Pfosten. Schon im Aufbau wurde sie erneut vertändelt, und diesmal machte EHC-Topscorer Linsenmaier alles klar (59.).