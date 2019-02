Eishockey Steelers knacken Bad Nauheimer Heimserie

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Die Bietigheim Steelers waren am Sonntag der Gewinner des 48. Haupt­rundenspieltags. Mit 5:3 setzte sich der Titelverteidiger beim EC Bad Nauheim durch und verdrängte die Hessen vom vierten Rang. Damit würden die Steelers – Stand heute – mit einem Heimvorteil ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gehen. Genau dies hatte der Verein vor der Saison als Ziel ausgegeben.

Vielleicht ist für die Schwaben in den verbleibenden vier Partien aber auch noch etwas mehr drin. Denn bis auf die Ravensburg Towerstars verloren alle weiteren Klubs in der vorderen Tabellenhälfte am Sonntag ihre Spiele, das Feld rückte noch enger zusammen. Für die formstarken Steelers, die nun 86 Zähler auf dem Konto haben, sind die Plätze eins bis drei noch in Reichweite. Dort stehen aktuell die Löwen Frankfurt (90 Punkte), Ravensburg (90) und die Lausitzer Füchse (89.). Letztere sind am Freitag (20 Uhr) der nächste Bietigheimer Gegner.

Der Triumph am Sonntag beim Tabellenachbarn ist besonders bemerkenswert, denn die Roten Teufel aus Bad Nauheim sind das heimstärkste Team der Liga und hatten die zwölf Duelle zuvor im Colonel-Knight-Stadion alle für sich entschieden. Erstmals seit dem 23. November 2018 (3:4 nach Verlängerung gegen Frankfurt) gingen die Schützlinge von EC-Trainer Christof Kreutzer wieder als Verlierer vom Eis. „Das war ein sehr gutes Spiel zwischen zwei Topmannschaften in unserer Liga. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und darauf, wie sie gekämpft haben – besonders im zweiten und dritten Drittel“, zog Steelers-Coach Hugo Boisvert zufrieden Bilanz. Für ihn und sein Team war es der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Partien.

Danach sah es zu Beginn allerdings nicht aus. Die Roten Teufel legten furios los und gingen nach vier Minuten in Führung: Ein Schuss von Dustin Sylvester flog zwar über das Bietigheimer Gehäuse, aber den von der Bande zurückspringenden Puck schickte Andrej Bires per Nachschuss zum 1:0 ins Netz.

Nach dem verschlafenen Auftakt steigerten sich die Gäste und knüpften nun an ihre Galaform aus den vorigen Begegnungen an. Ein Konzentrationsfehler der Hessen ermöglichte dem Meister das 1:1: Ein Bad Nauheimer „vergaß“, im Spielaufbau die Scheibe mitzunehmen. Norman Hauner bedankte sich und überwand EC-Torhüter Felix Bick mit einem Schuss ins kurze Eck (19.).

In der 23. Minute ging der Gastgeber zum zweiten Mal in Führung: Nach einem Traumpass von Bires gewann Dustin Sylvester den Zweikampf der Goldhelme gegen Matt McKnight und traf zum 2:1. Doch Bietigheims Top­scorer bügelte sein Malheur gleich wieder aus, indem er in Überzahl ausglich: McKnights Schuss krachte an den Pfosten, der Puck prallte an Bicks Fanghand und von dort zum 2:2 ins Netz (29.). Bei einem weiteren Powerplay schoss Benjamin Zientek die Steelers erstmals in Front (33.). Der 24-jährige Stürmer legte in der 51. Minute auch das 4:2 nach, indem er Dennis Reimer den Puck stibitzte und Bick mit einem platzierten Schuss keine Chance ließ – vom Innenpfosten flutschte die Scheibe hinter die Torlinie. War dies die Vorentscheidung? Nicht ganz. Denn 64 Sekunden vor Spielende verkürzte Cody Sylvester noch auf 3:4. Zuvor hatte Bad Nauheim den Goalie vom Eis genommen. Nachdem Shawn Weller zweimal den leeren EC-Kasten verfehlt hatte, erlöste Hauner kurz vor der Sirene seine Mannschaft und die mitgereisten Fans mit seinem zweiten Treffer zum 5:3-Endstand.

Boisvert lobt seinen Kollegen

„Ein Ziel war, das Duell der ,Special Teams’ zu gewinnen – und das haben wir geschafft. Christof Kreutzer macht einen super Job bei Überzahl und Unterzahl. In beiden Kategorien ist Nauheim Erster“, sagte Boisvert. Ein langes Gesicht zog hingegen der gelobte EC-Trainer. „Eine Mannschaft wie Bietigheim, die so viel Qualität hat, bestraft die Fehler, die wir machen“, meinte Kreutzer.