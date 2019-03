Die Bietigheim Steelers haben sich den Heimvorteil zurückerobert. Im vierten Spiel der DEL2-Viertelfinalserie gewann das Team von Trainer Hugo Boisvert mit 4:0 bei den Dresdner Eislöwen und glich damit in der Serie zum 2:2. Der Sieg wurde allerdings teuer bezahlt. Tyler McNeely knallte nach einem Check mit dem Kopf aufs Eis und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung mit der Bahre vom Eis gefahren werden.

Die Bietigheimer Spieler waren selbst am meisten sauer über ihre Leistung bei der 1:5-Heimniederlage am Freitagabend. Und weil sie auch noch auf Norman Hauner verzichten mussten, der sich bei einem Check kurz vor Ende des zweiten Drittels verletzt hatte, hatten sie sich besonders viel für die Partie in Dresden vorgenommen. Boisvert hatte umgestellt, bildete Angriffspärchen und ließ den dritten Mann durchrotieren. So fanden sich beispielsweise Marcus Sommerfeld und Dennis Swinnen neben Goldhelm Matt McKnight ein, als die Steelers schon nach 71 Sekunden in Führung gingen. McKnight hatte von der linken Bande abgezogen, Sommerfeld staubte eiskalt ab, als Marco Eisenhut die Scheibe nach vorne prallen ließ.

Nickliges erstes Drittel

Ein Start wie nach Maß für das Boisvert-Team. Das konnte sich nun voll darauf konzentrieren, die bislang fast allein gefährliche erste Reihe um Center Jordan Knackstedt auszuschalten. Und das gelang sehr gut. Chancen waren in den ersten 20 Minuten Mangelware. Aber es war ein harter Playoff-Kampf, der immer wieder Rangeleien heraufbeschwor. Wie in der zwölften Minute, als sich Steven Rupprich Pascal Grosse nach einem Schlägerschwinger in Richtung Christian Billich schnappte.

Für McNeely wurde es dagegen schon früh ein schmerzhafter Abend. In der neunten Minute bekam er beim Bully den Schläger von Sebastian Zauner ins Gesicht, blieb blutend liegen. Die Unparteiischen hatten nichts gesehen. Aber wegen dieser Verletzung musste der Kanadier schon sechseinhalb Minuten vor der Pausensirene in die Kabine, um sich nähen zu lassen. Sportlich waren diese 20 Minuten allerdings ein Erfolg. „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Das war unser bislang bestes Drittel in den Playoffs“, fasste Verteidiger Benjamin Hüfner zusammen.

3561 Zuschauer sind totenstill

Dann, nach nicht einmal drei Minuten im zweiten Abschnitt, die schreckliche Szene mit McNeely. Die 3561 Zuschauer wurden totenstill, als der Bietigheimer minutenlang behandelt werden musste. Als er dann vom Eis gefahren wurde, machte ihm das gesamte Stadion mit „Tyler McNeely“- Sprechchören Mut. Die bislang sehr hitzige Partie kühlte aber durch diese Szene merklich ab. Und die nennenswerten Torszenen wurden sogar noch rarer. Einziger kleiner Aufreger war, als Jordan Heywood klar am Tor vorbei, gegen die Bande hinter dem Tor geschossen hatte, die Schiedsrichter dennoch den Videobeweis bemühten, weil der Puck das Netz gestreift und zum Wackeln gebracht hatte. Und dann war da noch eine Szene 55 Sekunden vor der zweiten Sirene, die eigentlich völlig unspektakulär aussah. In der rechten Rundung vernaschte Dennis Swinnen mit einem einfachen Kringel Timo Walther, zog dann zur Mitte und hielt einfach mal drauf. Die Scheibe flutschte am langen Pfosten zum 2:0 ins Netz.

Die Geschichte des Schlussabschnitts ist genau 58 Sekunden lang. Zunächst hatte Dresden eine nennenswerte Chance, doch dann schnappte sich Frederik Cabana die Scheibe, ging rechts die Bande runter, zog zur Mitte und schob Eisenhut das Spielgerät durch die nur einen kurzen Augenblick geöffneten Beine. 27 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. 31 Sekunden später lenkte McKnight einen Pass von Shawn Weller ins Netz ab, und die Partie war gelaufen.

Dresden erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr. Bietigheim konnte sein an diesem Abend überragendes Defensivspiel locker durchziehen und den Vorsprung einigermaßen kräfteschonend über die Zeit bringen. Am Ende bescherte man Ilya Sharipov, den Boisvert wieder zwischen die Pfosten beordert hatte, sogar einen Shutout. Und Verteidiger Bastian Steingroß konnte zufrieden zusammenfassen: „Das war eine sehr solide defensive Leistung von uns. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen wie in den anderen Spielen.“ Glaubt man einer alten Eishockey-Weisheit, ist das ja der Schlüssel zum Gewinn von Meisterschaften.