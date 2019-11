Am Ende ging es ganz schnell: Am Mittwochabend teilte Volker Schoch Trainer Hugo Boisvert in einem persönlichen Gespräch mit, dass die Bietigheim Steelers den Rest der DEL2-Saison ohne ihn bestreiten werden. Am Donnerstagvormittag informierte der Geschäftsführer die Mannschaft, kurz darauf folgte die erste Übungseinheit unter dem neuen Interimscoach Marc St. Jean (41), Boisverts bisherigem Assistenten. „Hugo hat es nicht geschafft, dass das Team sein Potenzial und konstante Leistungen abruft und sich weiterentwickelt“, begründete Schoch gegenüber der BZ den Trainerwechsel und betonte, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sei: „Die Spieler und wir alle haben Hugo als Mensch und Kumpel extrem geschätzt, aber als Trainer konnte er der Mannschaft nicht das geben, was sie gebraucht hat.“

Der Verein hat St. Jean nun bis auf Weiteres von allen seinen Aufgaben als Sportdirektor befreit, damit sich dieser ausschließlich auf die Arbeit mit den Profis konzentrieren kann. Dabei wird er von Kapitän Nikolai Goc an der Bande unterstützt. Der 33-jährige Verteidiger fungiert in den drei Partien an diesem Freitag (19.30 Uhr) bei den Dresdner Eislöwen, am Sonntag (17 Uhr) gegen die Lausitzer Füchse und am Dienstag (20 Uhr) gegen die Heilbronner Falken als Assistenzcoach. Danach soll ein neuer Co-Trainer Goc, der nach seiner Knieverletzung bereits wieder mittrainiert, ablösen. „Parallel zur getroffenen Entscheidung arbeiten wir intensiv an einer neuen Trainerlösung, die spätestens zur neuen, wichtigen Aufstiegssaison zum Einsatz kommt“, stellt Schoch klar und betont, dass St. Jean „definitiv eine Interimslösung“ sei.

Der 43-jährige Boisvert war zur Spielzeit 2018/19 bei den Steelers eingestiegen – als Nachfolger für den populären Kevin Gaudet, der den Verein sechsmal in Folge ins Playoff-Finale und zu drei Titeln geführt hatte. Für Boisvert war Bietigheim die erste Station als Chefcoach. Zuvor hatte der frühere Center bei den Kassel Huskies Rico Rossi assistiert.

In seinem ersten Steelers-Jahr scheiterte er mit dem Team bereits im Viertelfinale an Dresden. Mit 31 Punkten aus den ersten 19 Liga-Spielen, einem negativen Torverhältnis von 52:57 und dem siebten Tabellenplatz hinkt der SCB auch in dieser Runde den Erwartungen bisher hinterher – so wie im übrigen auch die anderen vermeintlichen Spitzenklubs aus Frankfurt, Ravensburg, Kaufbeuren und Dresden.

„Ich kann die Entscheidung des Vereins verstehen und bin nicht überrascht, das lag schon lange in der Luft. Dass das hier ein harter Job sein wird, wusste ich von Anfang an“, kommentierte Boisvert seine Ablösung im Gespräch mit der BZ. „So ist das Geschäft.“ Einen Groll auf die Verantwortlichen hegt er deswegen aber nicht. Im Gegenteil. „Ich bin den Steelers dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, an einem Top-Standort zu arbeiten. Ich habe in Bietigheim wichtige Erfahrungen gesammelt. Das wird mir in meiner weiteren Karriere helfen“, sagte Boisvert.

Schoch sieht nun die Spieler in der Pflicht. „Das Team hat jetzt die Chance, unter neuen Voraussetzungen sein gesamtes Leistungsvermögen abzurufen“, so der Geschäftsführer. Die erste Gelegenheit dazu besteht an diesem Freitag in Dresden. Wieder dabei sind dann auch Tim Schüle, Norman Hauner und Freddy Cabana. Das Trio ist nach auskurierten Verletzungen wieder fit.