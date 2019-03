Zum 19. Mal hat der Förderverein der Bietigheim Steelers am Samstagabend die Spieler der Saison ausgezeichnet – diesmal erstmals im Rahmen einer Eishockey-Gala im Vereinsheim neben der alten Eishalle und in verschiedenen Kategorien. Zum besten Angreifer kürten die Mitglieder Topscorer Matt McKnight mit 65 Stimmen vor Alexander „Speedy“ Preibisch (44). Letzterer gewann die Wahl zum Bietigheimer Publikumsliebling mit 59 Stimmen vor Shawn Weller (35). Da McKnight zur gleichen Zeit bei der Gala des deutschen Eishockeys in Bremerhaven weilte – dort wurde er als bester Spieler und Stürmer der DEL2 geehrt –, nahm Steelers-Kapitän Nikolai Goc für den 34-jährigen Kanadier den Pokal entgegen. Als stärkster Defensivspieler wurde Max Prommersberger geehrt. Der Verteidiger bekam 55 Stimmen und damit genau eine mehr als der zweitplatzierte Torhüter Ilja Sharipov. Bei der Wahl zum besten Neuzugang setzte sich Yannick Wenzel (63 Stimmen) vor Dennis Swinnen (53) und Willie Corrin (26) durch. Ehrenpreise erhielten außerdem Bastian Steingroß und Marcus Sommerfeld, die nach dieser Saison und dann sieben Jahren im Ellental ihre Karriere beenden. Auf dem Bild sind von links die Spieler Prommersberger, Goc, Steingroß, Wenzel, Sommerfeld, Sharipov und Preibisch zu sehen. Die Preise übergaben Fördervereinsmitglied Diana Rothmund und Manfred Nirk, der Vorsitzende des Fördervereins.