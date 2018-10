Eishockey Steelers feiern nach 0:1 noch ein 9:1-Schützenfest

Deggendorf / Simecek

Deutlich haben sich die Bietigheim Steelers für die 2:4-Heimniederlage gegen die Freiburger Wölfe rehabilitiert. Beim DEL2-Aufsteiger Deggendorfer SC gewann das Team von Hugo Boisvert nach 0:1-Rückstand mit 9:1. „Wie am Freitag hatten wir wieder viele Chancen. Da hatten wir aber kein Glück. Heute war genau das Gegenteil“, fasste der Steelers-Coach die Partie zusammen. „Am besten gefallen hat mir, dass wir, nachdem wir ein Tor kassiert haben, sofort eine Reaktion gezeigt und schon im nächsten Wechsel ausgeglichen haben“, so Boisvert weiter.

Offenbar haben die Steelers einen Heimkomplex. Ganz anders als im württembergisch-badischen Duell am Freitag traten die Grün-Weißen am Sonntag in Deggendorf von Beginn an ziemlich befreit und offensiv an. Vor größere Probleme wurde Deggendorfs Neuzugang zwischen den Pfosten, der ehemalige Heilbronner Andrew Hare, zunächst aber nicht gestellt. Auf der Gegenseite wurde es aber auch Sinisa Martinovic, der wieder den Vorzug vor Förderlizenz-Schlussmann Florian Proske erhalten hatte, nicht besonders schwer gemacht, seinen Kasten sauber zu halten.

Auch als die Gastgeber zwischen der siebten und der neunten Minute wegen eines Bietigheimer Wechselfehlers mit einem Mann mehr auf dem Eis standen, entstand keinerlei Gefahr. Und doch stand es plötzlich 1:0. Willie Corrin hatte hinter dem eigenen Kasten einen Fehlpass gespielt, Goldhelm Kyle Gibbons reagierte sofort, legte für René

Röthke auf, der aus dem Slot in den rechten Winkel traf (10.).

15 Sekunden zwischen 1:0 und 1:1

Der Unfall wurde jedoch umgehend korrigiert. Schon 15 Sekunden später schob Matt McKnight die Scheibe auf Zuspiel von Alexander Preibisch von rechts ins lange Eck. Und als in der 12. und 14. Minute je ein Deggendorfer raus musste, schoss Marcus Sommerfeld sein Team mit zwei nahezu identischen Treffern in Führung. Das Zuspiel kam jeweils von der blauen Linie von Corrin nach links in den Bullykreis, und Sommerfeld zog direkt ab.

Wenn die Deggendorfer nach dem schnellen Dreifachschlag nicht schon klinisch tot waren, so war der Start ins zweite Drittel der endgültige Todesstoß. Nach nur 22 Sekunden gewann Tyler McNeely das Bully und Norman Hauner schoss quasi durch die Fanghand von Hare. Und nur weitere 24 Sekunden später stand es 5:1. Auf Zuspiel hinter dem Tor von Sommerfeld legte McKnight quer auf Preibisch, schob dabei aber wohl die Scheibe schon selbst über die Linie. Für Hare war der Arbeitstag hier beendet.

Aber auch Björn Linda stand nicht lange zwischen den Pfosten, bis er das erste Mal hinter sich greifen musste. In der 27. Minute fälschte Benjamin Zientek einen Schlagschuss von Bastian Steingroß unhaltbar ab. Das dritte Powerplaytor im dritten Powerplay. Die Partie war nun natürlich gelaufen, und die Torszenen wurden deutlich rarer. In der 29. Minute tauchte allerdings Yannick Wenzel ganz allein vor dem Tor auf, scheiterte aber an Linda.

Das Schlussdrittel war eigentlich nicht mehr als Schaulaufen für die Steelers. Dennoch waren Chancen vorhanden, das Ergebnis zweistellig zu gestalten. Es fielen aber nur noch drei weitere Tore. Dennis Swinnen staubte nach einem Alleingang von Hauner ab (49.). Exakt 30 Sekunden später marschierte Max Lukes einfach zwischen zwei Verteidigern durch und versenkte die Scheibe von links im langen Eck (49.). Und schließlich gab es zum dritten Mal die Kombination Corrin/Sommerfeld. Der Verteidiger schlenzte von rechts, der Deutsch-Kanadier fälschte ab (53.). Dass es doch nicht zweistellig wurde, war vielleicht auch ein wenig Gnade für gnadenlos überforderte Deggendorfer.