Die Bietigheim Steelers pochen laut und energisch an die Tür zum Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). Mit 4:1 gewannen sie am Dienstagabend das fünfte Viertelfinalduell gegen die Dresdner Eislöwen und gingen so in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) hat das Team aus dem Ellental die Gelegenheit, die Serie mit einem weiteren Erfolg vorzeitig zu beenden. Bei einer Bietigheimer Niederlage an der Elbe käme es am Sonntag (17 Uhr) in der EgeTrans-Arena zu einem entscheidenden siebten Kräftemessen. Sollten die Steelers weiterkommen, wären die Ravensburg Towerstars der Gegner im Halbfinale. Dies steht seit dem Einzug des Hauptrundensiegers Löwen Frankfurt in die Vorschlussrunde fest. Die Hessen schickten die Eis­piraten Crimmitschau am Dienstag mit einem 7:4 in Spiel fünf in die Sommerpause.

Bietigheimer Trio fehlt verletzt

SCB-Trainer Hugo Boisvert hatte ein dreifaches Handicap zu verkraften: Wie erwartet fielen Kapitän und Defensivstratege Nikolai Goc sowie die beiden Topstürmer Norman Hauner und Tyler McNeely aus. „In dieser Serie rechnen wir mit keinem von den dreien mehr“, stellte Geschäftsführer Volker Schoch fest. Um die Reihen aufzufüllen, rückte Youngster Fabjon Kuqi ins Aufgebot. Der 18-jährige Angreifer durfte zumindest in der Schlussphase ebenfalls noch etwas Playoff-Luft schnuppern.

Trotz der Personalprobleme untermauerten die Steelers von Beginn an ihre Favoritenstellung. Sie knüpften vor den 2666 Zuschauern nahtlos an ihre starke und konzentrierte Vorstellung zwei Tage zuvor in Dresden an. Hinten stand die Verteidigung erneut sicher und verurteilte den Eislöwen-Angriff und vor allem Topscorer Jordan Knackstedt fast zur Bedeutungslosigkeit. Vorne arbeitete sich der SCB ein deutliches Chancenplus heraus und nutzte bis zur ersten Drittelpause immerhin zwei Möglichkeiten zu einer 2:0-Führung: In der sechsten Minute bediente Marcus Sommerfeld seinen Offensivpartner Dennis Swinnen mit einem Rückpass, und dessen platzierte Direktabnahme schlug unhaltbar im Dresdner Kasten ein. Und in der zwölften Minute fälschte Shawn Weller bei Bietigheimer Überzahl einen Distanzknaller von Sommerfeld zum 2:0 ab.

Auch im zweiten Durchgang waren die Steelers jederzeit Herr der Lage und wie gehabt die gefährlichere Mannschaft. So traf der kanadische Topscorer Matt McKnight bei einem weiteren Powerplay mit einem abgefälschten Schuss nur den Pfosten (25.). Zudem machte Alexander Preibisch seinem Spitznamen „Speedy“ in zwei Unterzahlsituationen alle Ehre und hängte mit seinem schnellen Antritt alle Verfolger ab. Einmal scheiterte er allein vor Gästegoalie Marco Eisenhut (28.), einmal am linken Innenpfosten (31.). Seine dritte Megachance aber saß: Beim Spiel vier gegen vier – Willie Corrin und Sebastian Zauner hatten sich nach einem Zwist auf die Strafbank verabschiedet – traf Publikumsliebling Preibisch zum 3:0 ins lange Eck (38.). Doch nur 40 Sekunden später verkürzte Timo Walther auf 1:3 und beendete damit eine fast 100 Minuten dauernde Dresdner Torflaute. Der wie schon am Sonntag grandios haltende Ilya Sharipov hatte diesmal keine Abwehrmöglichkeit.

McKnight trifft ins leere Tor

Im letzten Drittel erhöhten die müde wirkenden Eislöwen zwar den Druck, bissen sich aber an der weiterhin sehr aufmerksamen Bietigheimer Deckung die Zähne aus. Spätestens bei Sharipov war Endstation. Die endgültige Entscheidung brachte die vorletzte Minute: Bei eigener Unterzahl hatte Dresdens Trainer Bradley Gratton seinen Schlussmann Eisenhut vom Eis genommen, und McKnight schoss die Scheibe zum 4:1 ins verwaiste Gehäuse der Sachsen. Steelers-Coach Boisvert richtete den Blick bereits auf die sechste Begegnung am Freitag: „Die Eislöwen werden um ihr Leben kämpfen. Es wird nicht einfach, dort zu gewinnen.“