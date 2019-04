Tempo, Dramatik, Klasse – das dritte und entscheidende Finale der Eishockey-Regionalliga Südwest hatte alles, was das Eishockeyherz begehrt. Am Ende hätten beide Teams vor 1400 Zuschauern den Sieg verdient gehabt, doch es konnte nur einen geben, und der hieß nach nervenaufreibendem Penaltyschießen SC Bietigheim-Bissingen. 6:5 gewann das Team von Trainer Jakob Vostarek gegen die Zweibrücken Hornets.

Die Partie begann mit enorm hohem Tempo und offenem Visier. Von Eröffnungsbully weg hatten zunächst die Gastgeber eine Chance, und im Gegenzug hieß es plötzlich 0:1. Die Bietigheimer Defensive war wohl als einzige noch nicht so richtig auf dem Eis, Maximilian Dörr stand plötzlich ganz frei und ließ Torhüter Viktor Laveuve nach nur 34 Sekunden keine Abwehrchance. Die Steelers-Amateure antworteten wütend, drückten, vergaßen nur oft den Abschluss. Die Spielanteile lagen über weite Strecken bei 80:20, doch die ganz dicken Chancen erspielte sich das Vostarek-Team viel zu selten.

Zweibrücken kam nicht oft bis ganz nach vorne, doch wenn das gelang, dann meistens sehr gefährlich. Wie in der zehnten Minute, als die Steelers-Defensive Christian Werth im Slot überhaupt nicht beachtete. Der hatte alle Zeit der Welt und ließ, wie zuvor Dörr, Laveuve keine Chance. Der Titelverteidiger blieb trotz des zweiten Rückschlags im Vorwärtsgang, rannte immer wieder an, wirkte aber etwas gehemmt. Steven Teucke im Zweibrücker Gehäuse wurde zunächst vor keine allzu schwierigen Aufgaben gestellt. Daran änderte sich eigentlich auch im zweiten Drittel nicht viel. Bietigheim drückte, allerdings fehlte so ein wenig die letzte Konsequenz. Dennoch musste er nach gut 25 Minuten ein erstes Mal hinter sich greifen. Steelers-Kapitän Mathias Vostarek hatte aus spitzem Winkel abgezogen und irgendwie einen Weg über die Linie gefunden.

Doch die Hornets wussten sich mit hoher Effizienz zu wehren. Fabian Fellhauer nutzte in der 32. Minute ein Zuspiel von Marc Lingenfelser, um den alten Abstand wieder herzustellen. Lars Heintz hielt die Bietigheimer Hoffnungen in der 36. Minute im Zusammenspiel mit Tim Heffner hoch (2:3). Doch diese Hoffnungen wurden nach sechseinhalb Minuten im Schlussabschnitt schwer erschüttert. Fellhauer ließ seinen zweiten Treffer folgen.

Spiel in 157 Sekunden gedreht

Im bisherigen Saisonverlauf waren die Zweibrücker oft zurückgelegen und hatten die Partien dann noch gedreht. Sie hatten sich selbst zu den Comeback-Königen ernannt. Diesen Titel machten ihnen nun aber die „kleinen“ Steelers streitig. Denn binnen 157 Sekunden drehten sie die Partie. Nach exakt 48 Minuten gelang Willi Gross der erneute Anschluss. 95 Sekunden danach glich Timo Heintz zum 4:4 aus. Und als Marco Trenholm wegen Beinstellens auf die Strafbank musste, schloss Mike Weigandt weitere 62 Sekunden danach eine tolle Kombination über Pierre Dumont und Heffner zum 5:4 ab.

Bis dato hatten die Überzahlspiele wenig bewirkt. Als aber Torschütze Weigandt in der 53. Minute wegen eines Checks von hinten ebenfalls raus musste, kamen auch die Hornets mit einem Mann mehr auf dem Eis zum Tor. Allerdings kein typischer Powerplay-Treffer. Bietigheim hatte sich im Überschwang auskontern lassen, Dörr verwertete einen Querpass von Daniel Radke. Erst jetzt wurde die Partie etwas ruhiger. Keiner der beiden Kontrahenten wollte in den verbleibenden Minuten und in der fünfminütigen Verlängerung zu viel riskieren, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Nach den ersten fünf Schützen stand es 2:2. Dann ging Zweibrücken durch Lingenfelser in Führung. Mathias Vostarek glich aus. Schließlich scheiterte Lingenfelser aber mit seinem insgesamt dritten Versuch und Jirusek überwand Teucke. Der Rest war grün-weißer Jubel. „Ich bin sehr erleichtert, sehr dankbar für eine geile Saison, dass wir uns doch noch belohnt haben, obwohl es im Spiel lange nicht danach aussah“, freute sich SCB-Trainer Jakob Vostarek nach der dramatischen Partie. „Ich fühle mich nicht so toll. Aber wie in jedem Spiel muss es einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und wir haben eben nicht gewonnen“, gab Hornets-Trainer Terry Trenholm einen Einblick in sein Gefühlsleben.