Handball Starke Abwehr als Garant

Von Dittmar Zäh

Die Bönnigheimer Zuschauer feierten ihre Landesliga-Handballer nach dem 27:23-Heimtriumph über den TV Mundelsheim. „Derbysieger, Derbysieger, TSV“ schallte es beim Abpfiff von den Rängen der mit mehr als 200 Besuchern gut besetzten Sporthalle. Es war dank einer hervorragenden Abwehrleistung der Gastgeber ein verdienter Heimerfolg.

Vor allem Timo Zundel und Kai Strapko sowie Torhüter Ferdinand Schelling, der mit zahlreichen Paraden aufwartete, stachen aus einer kompakten Deckung heraus. Bei Mundelsheim, das in Hannes Stahl (7 Tore) den besten Feldtorschützen stellte, enttäuschten die teils über zwei Meter langen Rückraumschützen Johannes Wolf, Til-Bastian Malicki und Tim Helber auf der ganzen Linie – sie blieben allesamt ohne Treffer. Mit diesem Sieg überholten die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Bönnigheimer in der Tabelle mit 17:21 Punkten ihren Gegner (16:20) und verschafften sich dadurch noch mehr Luft auf die Abstiegsränge.

Natürlich war auch TSV-Coach Sven Kaiser glücklich und rundum zufrieden mit der ausgezeichneten Darbietung seiner Mannschaft: „Wir haben mit viel Leidenschaft ein gutes, kampfbetontes Spiel gemacht, und dank unserer super Abwehrleistung zusammen mit der tollen Stimmung in der Halle war es sicherlich ein hochverdienter und für uns auch unglaublich wichtiger Heimsieg, bei dem wir den Gegner in der zweiten Halbzeit immer auf Distanz halten konnten.“

Schelling ein starker Rückhalt

Zwar lagen die Gastgeber gegen den Tabellennachbarn aus Mundelsheim schnell mit 0:1 zurück, doch der TSV behielt meist die nötige Ruhe und Ordnung. Zudem war Torwart Schelling einmal mehr ein glänzender Rückhalt hinter einer aggressiven Deckung. Gleich vier Tempogegenstoß-Tore in Folge durch Tobias Daub (3) und Yannick Herter ließen die Bönnigheimer auf 6:2 davonziehen, was nach neun Minuten die erste Auszeit des TVM zur Folge hatte. Zwar kamen die Gäste danach auf 4:6 (10.) und 6:8 (16.) heran, aber bis zur Pause verschaffte sich der TSV über 11:6 und 13:8 wieder ein Vier-Tore-Polster (14:10), obwohl man sich im Angriff einige Halbchancen zu viel geleistet hatte. Vor allem Constantin Schuster hatte sein Visier nicht richtig eingestellt. Er brachte nur ein Tor bei sieben Versuchen zustande.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Mundelsheim innerhalb von 60 Sekunden auf 12:14, doch weitere sechs Minuten später hatten sich die Bönnigheimer mit einem 6:2-Lauf zum 20:14 (38.) wieder etwas mehr Luft verschafft. Eine Zeitstrafe für Schuster nutzten die Gäste konsequent, um beim 17:20 wieder in Reichweite zu sein. Kaum wieder vollzählig, hatte der TSV jedoch die passende Antwort parat. David Track per Siebenmeter und Bendikt Qualk mit zwei Treffern – einer nach einem tollem Pass von Torhüter Schelling – brachten die erneute Sechs-Tore-Führung ein. Doch auch danach setzte sich das muntere Wechselspiel fort, denn nun waren wieder die sich aufbäumenden Mundeslheimer mit drei Toren am Stück zum 20:23 am Drücker. Und noch waren da elf Minuten zu abolvieren, in denen aber die Hausherren die nötige Ruhe bewahrten und sich über 27:21 (58.) einen letztlich verdienten 27:23-Heimerfolg holten. Am Samstag gastiert der TSV Bönnigheim beim trotz der ersten Saisonniederlage gegen die SG Schorndorf unangefochtenen Tabellenführer SG Weinstadt.

TSV Bönnigheim: Schelling; Qual 3), Daub (5), Herter (2), Jonas May (4), Jaron May (1), Schuster (1), Track (3/2), Dominic Zäh (5/1), Patrick Stierl, Zundel, Böer (1), Strapko (2).