Handball Stark verbessert, aber chancenlos

Kassel / Robin Lipke

Zweites Spiel im neuen Jahr, zweite Pleite – aber im Vergleich zum desolaten 15:24 gegen Leipzig in der Vorwoche „war das heute ein großer Schritt nach vorn“, sagte Hannes Jon Jonsson nach der 24:31 (12:16)-Niederlage der SG BBM Bietigheim bei der MT Melsungen. Worüber sich der Trainer des Tabellenvorletzten der Handball-Bundesliga ärgerte, waren die Fehler im Angriff, die zu „schmerzhaften“ Gegentoren führten.

Aber zunächst stand bei den Gästen in der Kasseler Rothenbach-Halle ein anderer im Blickpunkt: Blitztransfer Michael Kraus. Am Samstagvormittag hatte die SG nämlich den sofortigen Wechsel des Weltmeisters von 2007 aus Stuttgart ins benachbarte Bietigheim verkündet. „Ich hätte die Saison gern beim TVB beendet. Das kurzfristige Angebot von Bietigheim bietet meiner Familie und mir aber die Möglichkeit, auch zukünftig in der Region zu bleiben“, betonte Kraus.

Mit seiner Extraklasse bereitete er den Nordhessen insbesondere in der ersten Hälfte einiges Kopfzerbrechen. „Unser Fokus liegt auf dem nächsten Spiel“, erklärte Kraus, der bei seinem Debüt sechs Treffer erzielte. Klar, geholt wurde der 35-Jährige nicht für die Partien gegen Mannschaften wie Melsungen, sondern für die entscheidenden Duelle im Abstiegskampf – und als Nächstes geht es am Sonntag (13.30 Uhr) in der EgeTrans-Arena gegen das Schlusslicht Ludwigshafen.

Bereits in der zweiten Minute erzielte Kraus seinen ersten Treffer zur 2:1-Führung für Bietigheim. Bis zur Halbzeit sollten weitere vier folgen. Genutzt hat es den Bietigheimern nichts. Die Nordhessen fanden besser ins Spiel, die MT-Abwehr bekam einen besseren Zugriff, und nach einem Doppelschlag von Tobias Reichmann und Lasse Mikkelsen lagen die Gastgeber beim 4:3 erstmals in Führung (7.). Und diese Führung baute die MT aus. Das war sehr solide, sehr abgeklärt, was die Nordhessen boten. Zunächst blieben die Baden-Württemberger zwar dran, aber erneut schlugen Reichmann und Mikkelsen kurz hintereinander zu und stellten auf 12:8 (20.). Weil auch MT-Linksaußen Yves Kunkel und der glänzend aufgelegte Simon Birkefeldt ihre Chancen konsequent nutzten, marschierte die MT ungehindert weiter.

Daran änderte sich nach der Pause nichts. Kunkel und Mikkelsen erhöhten direkt auf 18:12 (32.), und wenig später sorgte der eingewechselte Timm Schneider für eine 22:17-Führung (42.). Aber: Im Gefühl des sicheren Vorsprungs „haben wir ein paar Prozent herausgenommen“, ärgerte sich MT-Trainer Heiko Grimm. So kamen die Gäste nach zwei Treffern von Patrick Rentschler zum 22:19 noch einmal auf drei Tore heran (45.). Es war Melsungens Torwart Johan Sjöstrand zu verdanken, dass Bietigheim nicht näher herankam. Wären die Schwaben cleverer zu Werke gegangen – wer weiß? So aber musste SG-Trainer Jonsson einen verdienten Sieg der MT quittieren.