Frauenhandball Spitzenreiter startet in Leverkusen in die Rückrunde

Spitzenreiter startet in Leverkusen in die Rückrunde

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

An diesem Samstag (20 Uhr) fällt für die Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim mit der Auswärtspartie bei Bayer 04 Leverkusen der Startschuss in die Rückrunde der Handball-Bundesliga Frauen (HBF). Beachtliche 13 Siege aus 13 Spielen lautet die Hinrundenbilanz des gegenwärtigen Spitzenreiters.

Die englischen Wochen sind dabei vorbei für die SG-Frauen – der uneingeschränkte Fokus liegt nach dem Ausscheiden im Europapokal nun auf der Verteidigung der Tabellenspitze. Im Europapokalwettbewerb bekamen die Zuschauer in der Ludwigsburger MHP-Arena zum Abschluss noch einmal ein ansprechendes Spiel zu sehen, das die Bietigheimerinnen am vergangenen Sonntag souverän mit 29:17 gegen die rumänische Mannschaft von Sports Club Magura Cisnadie gewannen.

In der deutschen Eliteklasse schwimmt das Team von Trainer Martin Albertsen weiter auf der Welle des Erfolgs. Mit einem eindrucksvollen 29:23-Sieg bei Borussia Dortmund untermauerte es einmal mehr seine Titelambitionen.

Kim Braun spielt gegen Ex-Klub

Bei Bayer 04 Leverkusen treffen die Bietigheimerinnen mit der ehemaligen „Werkselfe“ Kim Braun auf den derzeitigen Tabellenvierten. Die Mannschaft von Trainer Robert Njidam um Nationalspielerin Amelie Berger, die zur neuen Saison ins Enztal wechselt, zeigte im Verlauf der Vorrunde attraktiven Tempohandball und steht zu Recht in der oberen Tabellenhälfte. Im DHB-Pokal scheiterten die Rheinländerinnen dagegen überraschend im Viertelfinale auswärts am Bundesliga-Schlusslicht SV Union Halle-Neustadt, das der SG BBM im Halbfinale des nun Olymp Final Four (25. und 26. Mai) in der Stuttgarter Porsche-Arena gegenübersteht. In der Vorrunde der Liga behielt der aktuelle Tabellenführer der HBF vor heimischer Kulisse mit 30:23 die Oberhand.

„In Leverkusen erwartet uns eine ähnlich schwierige Aufgabe wie beim Auswärtsspiel in Dortmund. Deshalb müssen wir uns fokussiert vorbereiten und hochkonzentriert zur Sache gehen, wenn wir gewinnen wollen“, sagt Coach Martin Albertsen.

Kim Naidzinavicius (im Aufbautraining) und Daniela Gustin (Kreuzbandriss) werden der SG BBM nach wie vor verletzungsbedingt fehlen. Auf der Platte steht wieder Ex-Nationalspielerin Anna Loerper, die im Europapokal zuletzt pausierte.

Info Der Online-Sender sportdeutschland.tv überträgt die Begegnung live im Internet.