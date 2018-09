Handball Spielerisch zum Kantersieg

Bietigheim-Bissingen / Von Jan Simecek

Letztlich völlig ungefährdet gewannen die Frauen der SG BBM Bietigheim gegen die HSG Bad Wildungen Vipers. Kein einziges Mal lagen die Hessinnen in den 60 Minuten in Führung. Zur Pause führte das Team von Trainer Martin Albertsen bereits mit 18:11, am Ende stand ein 33:20 auf der Anzeigetafel der Halle am Viadukt. Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können.

Antje Lauenroth hatte gerade ihr viertes von insgesamt acht Toren für Bietigheim an diesem Tag erzielt, als Bad Wildungens Trainerin Tessa Bremmer das erste Mal reagierte. Gerade einmal elf Minuten waren da gespielt, und der Meisterschaftsfavorit führte bereits mit vier Toren. „Wir haben das von Anfang an gut umgesetzt, die Aggressivität rauszunehmen und uns peu à peu einen Vorsprung zu erarbeiten“, resümierte Lauenroth.

Scheinbar spielerisch leicht fiel es dem Albertsen-Team, immer wieder Lücken zu reißen und diese auch zu finden. Auch Tempogegenstöße waren ein probates Mittel. Zwei der vier Bad Wildunger Tore waren dagegen durch Siebenmeter zustandegekommen. Aus dem Spiel heraus fanden die Vipers kaum eine Möglichkeit, zuzubeißen. Immer wieder ging der Arm des Schiedsrichtergespanns hoch. Es musste hektisch und aus ungünstigen Positionen abgeschlossen werden, was wiederum Möglichkeiten zu Tempogegenstößen eröffnete.

Während Albertsen einen recht geruhsamen Abend an der Seitenlinie erlebte, konnte Tessa Bremmer überhaupt nicht zufrieden sein. Wenigstens hatte sie noch Manuela Brütsch zwischen den Pfosten und auch das Ballglück auf ihrer Seite, sonst hätte es zur Pause nicht nur böse, sondern ganz böse aussehen können. Zweimal trafen die Bietigheimerinnen nur den Pfosten, vorne fielen den Vipers abgewehrte Bälle ein paar Mal direkt wieder in die Hände und wurden im zweiten Versuch verwertet.

Nach der Pause wendete sich aber auch hier das Blatt: Die bis dato so sichere Schützin Nicoleta Vasilescu setzte einen Siebenmeter an den Pfosten, Anouk Nieuwenweg hämmerte den Ball gegen die Latte, und Maxime Stuijs traf in der Schlussphase ebenfalls noch einmal den Pfosten. Dazu brachte Bietigheims Nationaltorhüterin Dinah Eckerle, die in der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten stand, die Gäste immer wieder zur Verzweiflung, zeigte teils spektakuläre Paraden.

Bietigheim blieb dagegen vorne unglaublich variabel: Rechtsaußen, Linksaußen, Rückraum, Kreis – nahezu alle eingesetzten Bietigheimerinnen durften sich im Lauf des Spiels einmal in die Torschützenliste eintragen. Lediglich Kim Braun traf nicht, und Anna Loerper scheiterte mit ihrem einzigen Versuch von der Siebenmeterlinie an Keeperin Brütsch, die auch noch einen Strafwurf von Maura Visser hielt und nicht nur hier Schlimmeres verhinderte.

Am Ende etwas Mitleid?

In der Schlussphase ließ die SG BBM etwas locker. Bis zur 56. Minute waren den Gästen fünf Treffer im zweiten Durchgang gelungen, in den letzten vier Minuten durften sie vier weitere Male jubeln, während Bietigheim nur noch zweimal traf. Als es nach der Schlusssirene noch einen Freiwurf für Bietigheim gab, hatte der Großteil des Teams die Platte bereits verlassen. Rechtsaußen Daniela Gustin hatte den weitesten Weg zur Bank und war so als einzige noch in Ballnähe. Sie übernahm und zielte deutlich zu hoch. Die Szene wirkte, als ob man ein bisschen Mitleid mit den klar unterlegenen Vipers hatte.