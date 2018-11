Kreis Ludwigsburg / sim

Zwei Spiele, die am Wochenende in den Fußball-Kreisligen A 3 und B 9 ausgefallen sind, wurden inzwischen zu Ungunsten der nicht angetretenen Mannschaften gewertet. In der A 3 bekommt Tabellenführer TSV Phönix Lomersheim einen 3:0-Sieg und drei Punkte gegen den FV Sönmez Spor Bietigheim zugesprochen. In der B 9 wird die Partie FV Kirchheim – FV Markgröningen 2 mit 3:0 für Kirchheim gewertet. Die Ergebnisse fließen in die Tabelle ein.