Nach der Niederlage gegen EHV Aue am Wochenende empfängt die SG BBM Bietigheim am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) den VfL Lübeck-Schwartau in der Viadukthalle. Während die SG coronabedingt ihren Spielfluss in dieser Saison noch nicht so richtig finden konnte, steht der kommende Gegner voll im Saft....